Табу на протести в Афганістані: таліби заборонили проводити акції без їхнього дозволу

"Талібан" заборонив проводити в Афганістані акції протесту. Тепер для того, аби провести демонстрацію, афганцям доведеться просити дозвіл у бойовиків. Без відповідного розпорядження будь-які зібрання – поза "законами" талібів.

Про те, що акції протесту заборонені взагалі, повідомили афганські ЗМІ. Мовляв, демонстрації не дозволені, поки таліби не ухвалять необхідні закони.

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Таліби повідомили, що для акцій необхідний дозвіл

Також медіа повідомили, що вже постраждали журналісти, які висвітлювали протести в різних регіонах країни. Їх затримали безпосередньо під час демонстрацій та побили.

Таліби поспішили опублікувати заяву, у якій стверджують, що акції проводити можна – проте виключно ті, на які вони дали дозвіл. Отримати такий документ можна лише у міністерстві юстиції.

Протягом декількох днів в Кабулі і інших провінціях, люди вийшли на вулиці під приводом демонстрацій, а насправді задля підриву безпеки, залякування мирних жителів і порушення нормального життя,

– заявили у "Талібані".

Наразі афганців просять не виходити на вулиці з демонстраціями. Мовляв, лише після дозволу у мін'юсті, влада талібів зможе забезпечити людям охорону.

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Афганських жінок на акції розігнали палицями

Зазначимо, що попри жорсткий режим талібів, афганці продовжують виходити на акції протесту. Так два дні поспіль у Кабулі вимагали припинити порушення своїх прав жінки. Кілька десятків демонстранток прийшли з плакатами, проте їх одразу розігнали палицями.