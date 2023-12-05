У Таганрозі пролунав потужний вибух: окупанти заявляють про збиту ракету

У Росії продовжується сезон вибухів та "бавовни". Так, у місті Таганрог країни-агресорки 5 грудня очевидці повідомляли про гучні звуки.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, очевидці заявляють, що у небі буцімто збили ракету, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Таганрозі

Очевидці повідомили про потужні звуки вибухів у Таганрозі близько 10 години 28 хвилин за місцевим часом (9 година 28 хвилин – за київським). Жителі міста наголосили, що щось "бахнуло у центрі міста".



У Таганрозі чули потужні вибухи / Фото з російських телеграм-каналів

Користувачі місцевих телеграм-каналів повідомляють, що вибух у місті був настільки потужним, що "аж вікна здригнулися". Водночас що саме сталося ніхто не міг повідомити.



Жителі Таганрога бідкаються про вибухи / Фото з російських телеграм-каналів

Згодом у мережі з'явилися кадри того самого вибуху у Таганрозі. На відео можна побачити, як у небо здіймається чорний стовп густого диму.

Після вибуху у Таганрозі у небо піднявся стовп диму: дивіться відео

Водночас російські пропагандисти поспішили заспокоїти жителів Таганрога, сказавши, що нібито "комплекси ППО збили ворожу ракету". У цій атаці вони традиційно "звинуватили українських військових".

Вибух у Ростові був доволі гучним: дивіться відео

Наразі достеменно невідомо, чи є внаслідок вибуху у Таганрозі постраждалі. Крім того, окупанти не повідомляли, чи є якісь пошкодження у місті.

Перші секунди вибуху у Ростові: дивіться відео

Водночас влада Ростовської області заявила, що "жодних вибухів на території Таганрога не зафіксовано". Окупанти також зазначили, що у самому місті нібито "тихо, без жодних гучних подій".

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