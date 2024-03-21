У Таганрозі щось загадкове в небі: у мережі пишуть про падіння літака

У російському Таганрозі пролунав вибух. З боку аеропорту видніється густий сірий дим. Російські телеграм-канали заявили про падіння літака.

В обід 21 березня у Росії та в окупованому Криму лунають вибухи. Зокрема, доволі неспокійно і в Таганрозі.

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Що відбувається у Таганрозі

Повідомляється, що в обід у Таганрозі побачили в небі білі сліди, після цього там пролунав вибух. Наразі в місті видніється дим з боку аеропорту.

Загадковий дим у Таганрозі: фото з телеграм-каналу Андрющенка

Спершу пропагандисти традиційно заявили про те, що "гаріт камиш", однак дуже швидко прийшла стадія прийняття.

Місцеві жителі повідомляють, що це впав літак. Тому і загорілась трава. Також вони заявили, що на місце прибув вертоліт з рятувальниками.

Інших подробиць наразі немає.

Однак цікаво, що російські пабліки приблизно в цей час заявили про вибухи у Сімферопольському районі. Вони повідомили, що загадкові "хлопки" фіксували у селі Кам'янка. Також там почалась пожежа.

Ворог заявив про роботу ППО на півострові та традиційно перекрив Кримський міст.

Важливо зауважити, що незадовго після цього росіяни завдали удару по Миколаєву. Ворог атакував балістикою, у місті навіть не встигли оголосити повітряну тривогу.

Внаслідок атаки на Миколаїв є постраждалі

Згодом стало відомо, що внаслідок удару по Миколаєві поранень зазнали 4 людини. На жаль, ще 1 людина загинула.

На жаль, кількість жертв ще може зрости, оскільки пошукові роботи ще тривають.