Так міцно, як зараз, я ніколи не почувався, – Зеленський спростував фейк про "реанімацію"

Володимир Зеленський спростував фейк про те, що він потрапив у реанімацію. Насправді з главою держави все добре.

44 роки – це не 70, – Зеленський

Аби переконати українців, що з ним все в порядку, Зеленський записав відеозвернення. На ньому видно, що президент у доброму здоров'ї й сидить у своєму кабінеті.

Читайте також Для нас немає неможливого, – Зеленський заявив про створення англомовного медіа про Україну

Зеленський зазначив, що за фейком стоять російські спецслужби.

Я перебуваю у кабінеті. Так міцно, як зараз, я себе ще ніколи не почував,

– запевнив президент.

Він наголосив, що має погану новину для тих, хто запускає такі фейки. Адже в такому ж міцному стані зараз перебувають 40 мільйонів українців.

"При всій повазі до похилого віку, але 44 – це не 70", – підкреслив президент. Ймовірно, так він порівняв свій вік з російським президентом владіміром путіним.

Зеленський спростував фейк про те, що потрапив у реанімацію: відео

Хакери запустили фейк на радіо: що відомо

21 липня російські хакери зламали сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. Через це в ефірі радіо Хіт FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодія FM, Наше Радіо, Classic Radio, Radio Jazz та Радіо Байрактар пролунало повідомлення про те, що "Зеленський потрапив у реанімацію, а країною керує глава Верховної Ради Руслан Стефанчук".

Спікер парламенту одразу відреагував й запевнив, що це брехня. Стефанчук наголосив, що президент і його команда "живі та здорові", й кожен на своєму місці.

Більше про російський фейк дивіться у відео: