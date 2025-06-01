Так розпочиналася "Павутина": унікальні кадри підготовки до спецоперації

Наші джерела в СБУ надали унікальні кадри підготовки до спецоперації з ураження стратегічної авіації Росії. Продемонстровано, як славнозвісні фури вирушають в дорогу.

На відео добре видно, як виглядали будиночки, у які заховали FPV-дрони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у СБУ.

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24 Канал отримав унікальні кадри початку операції СБУ "Павутина"

Джерела в СБУ показали унікальні кадри початку операції "Павутина", в результаті якої знищено близько 41 літак стратегічної авіації Росії.

На відео бачимо вантажівку, що перевозить ті самі модульні будиночки, які ховають у собі FPV-дрони. Згодом їх випустять неподалік російських аеродромів для ураження стратегічних бомбардувальників.

Вантажівка, завантажена будиночками з дронами, вирушає на завдання: дивіться відео джерел в СБУ

Що відомо про операцію "Павутина"

Нагадаємо, СБУ провела блискучу операцію зі знищення російської стратегічної авіації. Українські дрони атакували 4 військові аеродроми: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Василь Малюк розповів, що 1 червня ворог відчув, що відплата за його постійні обстріли України неминуча.

У ході операції вдалося одномоментно уразити найбільшу кількість ворожої авіації.

"Загалом йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Це був не просто нищівний удар по ворожій авіації, а серйозний ляпас по могутності й терористичній сутності Росії", – наголосив Малюк.

Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів США.

До слова, в Інституті вивчення війни оцінили наслідки атаки на авібази Росії. Аналітики припустили, що операція "Павутина" обмежить здатність ворога завдавати ракетних ударів по Україні. Українська атака на російські аеродроми показала вразливість авіабаз. Окупанти тепер мають враховувати загрози з неба від дешевих безпілотників, що вимагає значних інвестицій у системи боротьби з ними.

Експерт з авіації Костянтин Криволап в етері 24 Каналу зазначив, що Росія не виготовляє ні Ту-95, ні Ту-160, ні Ту-22м3 – бомбардувальник, яким росіяни намагались замінити всю стратегічну авіацію. Росія більше ніколи не зможе запускати по 100 ракет за ніч, безсумнівно, загальна частота ракетних ударів знизиться.