"Одна з найтупіших речей, що я чув": Карлсон висміяв слова Путіна про "денацифікацію" в інтерв'ю
Джерело:Лекс Фрідман
Американський пропагандист Такер Карлсон, що брав інтерв'ю у Владіміра Путіна, здивував мережу різкою реакцією на слова російського президента. Вона стосувалася "денацифікації", про яку говорив під час розмови Путін.
Так, Карсон висміяв слова російського диктатора про буцімто "нацистів в Україні". Ба більше, американець назвав це "однією з найтупіших речей, які він коли-небудь чув".
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Карлсон висміяв Путіна за "денацифікацію"
У подкасті американського журналіста Лекса Фрідмана Карлсон наголосив, що йому не сподобалась частина розмови з Путіним, під час якої диктатор "просто намагався очорнити Україну". Зокрема, американський пропагандист не зрозумів, що означає термін "денацифікація"
Я думаю, що це ("денацифікація" – 24 Канал) одна з найтупіших речей, яку я коли-небудь чув,
– заявив Карлсон.
Він також наголосив, що зараз називати когось "нацистом" є інакшим способом назвати людину "злом". Адже не існує ніякого нацистського руху у 2024 році.
"Окей, Путін не любить українських націоналістів… Але називати їх нацистами, я думаю це було дуже по-дитячому..." – заявив пропагандист.
Карлсон наголосив, що слухав, як Владімір Путін говорить про нацистів близько 8 хвилин. Йому також здалося, що російський президент вірить у те, що говорить.
Пропагандист хотів взяти інтерв'ю у Бориса Джонсона
- Журналісти The Guardian розповіли, що американський пропагандист Такер Карлсон також хотів взяти інтерв'ю у колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Спочатку британець нібито погодився, але зрештою відмовився від розмови.
- Американський телеведучий стверджував, що Джонсон буцімто вимагав від нього 1 мільйон доларів США. Однак у колишнього глави уряду Сполученого Королівства відкинув цю заяву як неправдиву, заявивши, що цю суму запропонував сам Карлсон. До того ж представники Джонсона ствердили, що якби ці гроші експрем'єр отримав би, то відправив би цю суму на благодійність для потреб українських ветеранів.
- Зрештою автори матеріалу наголосили, що Борис Джонсон вирішив не продовжувати дебати з Карлсоном після смерті російського опозиціонера Олексія Навального. Таким чином розмова між експрем'єр-міністром Британії і американським пропагандистом не відбулася.