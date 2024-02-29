"Одна з найтупіших речей, що я чув": Карлсон висміяв слова Путіна про "денацифікацію" в інтерв'ю

Американський пропагандист Такер Карлсон, що брав інтерв'ю у Владіміра Путіна, здивував мережу різкою реакцією на слова російського президента. Вона стосувалася "денацифікації", про яку говорив під час розмови Путін.

Так, Карсон висміяв слова російського диктатора про буцімто "нацистів в Україні". Ба більше, американець назвав це "однією з найтупіших речей, які він коли-небудь чув".

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Карлсон висміяв Путіна за "денацифікацію"

У подкасті американського журналіста Лекса Фрідмана Карлсон наголосив, що йому не сподобалась частина розмови з Путіним, під час якої диктатор "просто намагався очорнити Україну". Зокрема, американський пропагандист не зрозумів, що означає термін "денацифікація"

Я думаю, що це ("денацифікація" – 24 Канал) одна з найтупіших речей, яку я коли-небудь чув,

– заявив Карлсон.

Він також наголосив, що зараз називати когось "нацистом" є інакшим способом назвати людину "злом". Адже не існує ніякого нацистського руху у 2024 році.

"Окей, Путін не любить українських націоналістів… Але називати їх нацистами, я думаю це було дуже по-дитячому..." – заявив пропагандист.

Карлсон наголосив, що слухав, як Владімір Путін говорить про нацистів близько 8 хвилин. Йому також здалося, що російський президент вірить у те, що говорить.

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