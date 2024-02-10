Такер Карлсон прорахувався, – політолог припустив мотиви інтерв'ю Путіна

Владімір Путін дав інтерв’ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону. Для російського диктатора це спроба комунікації із західною аудиторією, для якої він більше не доступний.

Також Путін намагався показати, що його нібито потрібно легалізувати, що у нього можна брати інтерв’ю. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

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"Думаю, що це була спроба комунікувати з аудиторіями, для яких він недоступний. Це спроба легалізувати диктатора, якого вже не беруть у західні ЗМІ. Це, швидше, навіть не комунікація з окремо взятою аудиторією, а спроба великої легалізації, що можна брати у нього інтерв'ю", – припустив він.

Нездоровий погляд Путіна

Микола Давидюк зазначив, що протягом всієї розмови у Путіна був божевільний та нездоровий погляд. Світ повинен побачити це інтерв'ю та зрозуміти, що диктатор зійшов з розуму та може бути небезпечним.

Це нездоровий погляд. Навіть не цинічний. Він у відчаї, загнаний, ображений, просто зійшов з розуму. Мені здається, що це небезпека. Бо коли він цинічний, прорахований, то з цим можна працювати. Тому що у нього ядерна зброя, цей погляд продемонстрував, що "червона кнопка" – у небезпечній зоні,

– сказав він.

Такеру Карлсону обіцяли пост віцепрезидента, якщо на президентських виборах переможе Дональд Трамп. Однак він може не виконати обіцянку. Тому Карлсон дискредитує себе як журналіст, а у нову професію може навіть не потрапити.

"Такер Карлсон прорахувався. Він поїде звідти ображений, кинутий. Бо після таких інтерв’ю не зможеш працювати на нормальному каналі. У Карлсона після цього інтерв'ю відрізається будь-яка можливість контакту із цивілізованим світом. Йому сказали у Європі, що його не впустять", – додав політолог.

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