"Хіба що Путін почне плакати": в ЄС прокоментували можливі санкції проти Такера Карлсона
Днями американський журналіст Такер Карлсон прибув до столиці країни-агресорки, де записав інтерв'ю з Путіним. Євросоюз обурила така поведінка медійника, і він обіцяв відреагувати на неї санкційними заходами.
В Єврокомісії заявили, що процес формування списку санкцій є конфіденційним, тому наразі не можуть прокоментувати можливі обмеження для американського журналіста Такера Карлсона, який записав інтерв’ю з Путіним. Про це заявив речник Єврокомісії з питань закордонних справ та безпеки Пітер Стано, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.
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"Путін – хронічний брехун"
Спікер ЄК заявив, що хоча інтерв’ю з російським диктатором буде оприлюднено пізніше, можна передбачити, що Путін буде там говорити. В Єврокомісії закликали не перебільшувати роль цього інтерв'ю, оскільки всі знають головні меседжі Путіна.
Це хронічний брехун, який просто поширює брехню про свою незаконну операцію проти українського народу,
– сказав Стано.
Речник Єврокомісії зазначив, що єдиною несподіванкою може стати те, якщо "Путін почне плакати й говорити, що був повним невдахою і попросить вибачення в українського народу".
Чи вже готують санкції проти Карлсона
Після пропозицій євродепутатів накласти санкції на американського журналіста Карлсона в Єврокомісії відреагували й заявили, що цей процес “є внутрішньою справою держав-членів і відбувається конфіденційно”. Втім, саме в ЄС інституціях зараз не обговорюють можливі санкції проти Карлсона, хоча в ЄК визнають, що запропонувати ввести обмеження може будь-яка з держав-членів ЄС.
Ми ніколи не обговорюємо публічно деталі можливих, майбутніх або поточних дискусій. Коли держави-члени відчувають, що хочуть додати осіб чи організації до санкційного списку, вони вносять відповідну пропозицію,
– зазначив Пітер Стано.
Він додав, аби санкції були оголошені, усі держави-члени ЄС мають погодитися із цією пропозицією. Стано зазначив, що санкції мають бути підкріплені відповідними доказами та відповідати критеріям ЄС.
Інтерв'ю Карлсона та Путіна: що відомо
- Колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон днями прибув до Москви та записав інтерв'ю із російським диктатором.
- У мережі відеозапис має з'явитися вже незабаром. Такер пообіцяв оприлюднити свій матеріал спершу на власному сайті, а згодом – у соцмережі "Х".
- У Європарламенті гостро розкритикували таку поведінку американця. Там наголосили, що його діяльність не відрізняється від російських пропагандистів на кшталт Симонян чи Соловйова.
- У Білому домі, коментуючи вчинок Карлсона, наголосили, що підтримка України залишається ключовим аспектом національної безпеки США та трансатлантичного Альянсу.