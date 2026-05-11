"Такі дзвінки по мобільному не робляться": Буданов про можливу розмову між Путіним і Зеленським

Кирило Буданов заявив, що пряма розмова між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним не може відбутися раптово або без підготовки, "як грім серед ясного неба". Водночас, за його словами, якщо сигнали з боку Росії щодо діалогу є справжніми, Україна також готова до переговорів.

Слова голови ОП, який здійснив візит до Литви 11 травня, передає LRT.

Як Буданов оцінює ймовірність розмови між Зеленським і Путіним?

Коментуючи можливість телефонної розмови між лідерами держав, він у жартівливій формі зазначив, що між країнами, які перебувають у стані війни, не існує простого прямого зв'язку, і подібні контакти "не здійснюються звичайним мобільним дзвінком".

Водночас Буданов підкреслив, що в разі реальної готовності Росії до змістовного діалогу Україна не відмовляється від такого формату.

Він нагадав, що офіційна позиція Києва залишається незмінною – Україна послідовно виступає за припинення війни та досягнення миру, і це неодноразово підтверджувалося як заявами, так і діями української влади.

За словами генерала, завершення бойових дій є стратегічною метою України, а сам мир не слід сприймати як прояв слабкості, адже це радше ознака раціонального підходу.

Що цьому передувало?

Варто нагадати, що російський диктатор помітно змінив тон своїх заяв щодо України, допустивши ймовірність особистої зустрічі з Володимиром Зеленським на території третьої країни.

Водночас він підкреслив, що Росія готова залучати посередників до переговорного процесу, але наполягає: перед будь-якою зустріччю має бути підготовлений і узгоджений проєкт мирної угоди.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в коментарі для 24 Каналу звернув увагу на зміну формулювань у риториці Кремля. Путін у своїх заявах використав звертання "господин Зеленский".

На перший погляд, це може виглядати як певне пом'якшення тону, однак відмова від формулювання "президент Зеленський", на думку політолога, свідчить про те, що російська позиція щодо легітимності українського керівництва залишається незмінною.

Як реагують у США та у Європі?

Міністри закордонних справ країн ЄС планують обговорити можливі переговори з Росією та умови для них під час неформальної зустрічі 27 – 28 травня на Кіпрі. Голова європейської дипломатії Кая Каллас наголосила на необхідності вироблення підходів, які б запобігали подальшій російській агресії, і підкреслила важливість кроків з боку Росії, зокрема, щодо виведення військ із Придністров'я.

Водночас у США знову з'явилися дискусії про можливе згортання участі в переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Це викликало нові питання щодо ефективності самих перемовин як інструменту впливу на хід війни.

Американський журналіст та історик Девід Саттер в етері 24 Каналу заявив, що проблема полягає не стільки у форматі переговорів, скільки в очікуваннях від них, адже їм приписують здатність вирішити те, чого вони об'єктивно не можуть забезпечити.