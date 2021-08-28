"Таких "прильотів" не було з 2017": наслідки обстрілів Авдіївки у фото та відео
Джерело:ООС
Російські окупанти продовжують цинічно порушувати всі домовленості про припинення вогню на Донбасі. У суботу, 28 серпня, ворог атакував зі забороненого озброєння житлові райони прифронтової Авдіївки.
У штабі Операції Об'єднаних сил повідомили, що противник відкривав вогонь з мінометрів калібру 120 міліметів й артилерії 122 калібру. Постраждалих серед місцевого населення немає.
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Систематичні обстріли мирних населених пунктів зі забороненої зброї, свідчать про явну зацікавленість російських окупантів у подальшому загостренні конфлікту та свідоме небажання дотримуватися Мінських домовленостей щодо режиму припинення вогню,
– зазначили українській військові.
Дії ворога також є порушенням міжнародного гуманітарного права, що несе пряму загрозу життю та здоров'ю цивільного населення та значну матеріальну шкоду місцевим жителям.
- На обстріл найманців Росії наші воїни надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність агресора.
Наслідки обстрілів Авдіївки
У соцмережах очевидці пишуть, що "не пам'ятають таких "прильотів" з 2017".
Я думав, доведеться міняти вікна,
– додав один з користувачів.
До слова Через обстріл Авдіївки Укрзалізниця обмежила рух поїздів