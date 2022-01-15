"На таких тримаються будні війни": Віталій Петренко та Ілля Супрун із Дніпра загинули на Донбасі
Джерело:Obozrevatel
51-річний Віталій Петренко служив у 25 окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді. Смерть спіткала його на фронті 10 січня 2022 року після підриву на невідомому вибуховому пристрої.
Разом із ним загинув ще один військовий – 23-річний Ілля Супрун. Трагедія сталася біля села Крута Балка Ясинуватського району Донецької області, коли українські бійці виконували завдання з відновлення мінно-вибухових загороджень.
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Що відомо про загиблого українського бійця Віталія Петренка
Віталій Петренко народився у селі Цевеличі Локачинського району Волинської області, але – жив у Дніпрі. Потрапив на фронт за мобілізацією. Його товариш розповів журналістам, що Петренко воював на Донбасі вже кілька років.
Це була 5 або 6 хвиля. Служив у 25 бригаді в інженерно-саперній роті, а після закінчення служби вже уклав контракт,
– повідомив він.
До війни Віталій ніколи не стрибав із парашутом. Але ж потрапив до повітряно-десантного підрозділу. І у 2016 році навчився – ба більше, був на висоті.
Віталій Петренко загинув 10 січня / Фото "Новинармія"
Петренка побратими запам'ятали як дуже тиху і добру людину, трохи романтика.
Спокійний, врівноважений, ніколи не обговорював накази, а просто їх виконував. Про таких кажуть, що на них тримаються будні війни. Тому що війна – не тільки військові дії. На жаль, війна забирає найкращих,
– розповів колишній командир підрозділу Петренка.
Його запам'ятали як добру людину, романтика / Фото "Новинармія"
Ілля Супрун міг досягати успіхів у ІТ, але обрав армію
Ілля Супрун загинув у 23 роки. Хрещена хлопця Ганна Кириченко написала про нього так: "Талановитий, гарний юнак, мій Герой, наш Герой. Герой України".
Його виховували мама та бабуся. Він був дуже талановитим хлопчиком, ми просто не могли натішитися ним,
– розповіла Ганна.
Ілля міг досягти високих кар'єрних успіхів у царині ІТ-технологій – навчався у престижному ліцеї інформаційних технологій у Дніпрі, де його мати працювала викладачкою.
Ілля Супрун у 23 роки підірвався на фронті на вибуховому пристрої / Фото з фейсбука Галини Кух
Близькі кажуть, перед юнаком відкривалися будь-які дороги – але він вирішив піти на фронт, захищати Україну від окупантів.
У нього був дуже високий потенціал. Випускники цього ліцею працюють у міжнародних IT-компаніях, в економічній сфері, займаються політикою. В Іллі відкривалося велике майбутнє. Але він ще був і патріотом України. Закінчення ліцею збіглося з початком війни на Сході, і він вирішив, що захищатиме Батьківщину,
– пояснила хрещена.
Тоді хлопець вступив до Національної академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові. У 2020 закінчив, уклав контракт і вирушив на фронт, у район Авдіївки під Донецьком.
Він мав перспективи в ІТ, але вирішив стати на захист Батьківщини / Фото з фейсбука Галини Кух