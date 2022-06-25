Такими дешевими понтами вони не переграють Лукашенка — Піонтковський про провокації Росії
Вночі 25 червня російські бомбардувальники залітали на територію Білорусі та звідти завдавали по Україні ракетні удари. Це така собі провокація, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Проте Лукашенко і далі буде намагатися уникнути цього.
Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Лукашенка вже 30 років намагають втягнути то у війну, то в Росію, але він відчайдушно опирається.
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"В нього велика практика та досвід обдурювання. Мій висновок – пропетляє Лукашенко, він білоруський щур і зможе пропетляти, бо послати армію в Україну – це смертельно небезпечно", – каже Піонтковський.
На його думку, понти Путіна вже не сприймаються серйозно, бо це програвша країна. І Лукашенко це теж бачить.
Російські провокації не вплинуть на Лукашенка
На думку Піонтковського, це очевидна провокація від Росії. "Це теж саме, що підпал та вибух будинку в Рязані, внаслідок чого Путін став вождем нації", – вважає він.
Це з тієї ж серії – викликати вогонь України у відповідь і тим самим змусити Білорусь вступити у війну. Але такими дешевими понтами вони не переграють Лукашенка,
– заявив публіцист.
Що відомо про провокації Білорусі з боку Росії
- Вночі та вранці 25 червня Росія масово атакувала територію України ракетами. Більшість з цих ракет (загалом їх було близько 60) запустили з Білорусі.
- Повідомляється, що літаки злітали з аеродромів Росії, а потім заходили в білоруський повітряний простір. У Білорусі місцеві жителі не чули винищувачів, бо вони працювали на великій висоті. Отож могли бачити лише сам запуск ракет.
- До слова, у розвідці кажуть, що масштабні ракетні удари 25 червня по українській території є саме спробою втягнути Білорусь у війну проти України.
Андрій Піонтковський про провокації Росії та Лукашенка:
Загроза наступу з боку Білорусі: коротко
- Раніше у Генштабі повідомляли, що білоруських військових на навчаннях тренують російські офіцери. Основні напрямки – це розвідка та вчинення диверсій.
- За інформацією ЗМІ, білоруські військові активно риють окопи не лише біля кордонів з Україною, а й біля межі з Польщею та Литвою.
- Українська розвідка наголошує, що білоруські війська можуть атакувати Україну лише у складі російсько-білоруського угруповання. Найкращі ударних сил немає, проте Росія може повернути свої війська знову у Білорусь.
- До того ж, за інформацією білоруських телеграм-каналів росіяни почали вивозити з Білорусі боєприпаси.