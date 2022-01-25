Такий сценарій дуже бентежить, – Піонтковський сказав, що чекати від нормандської зустрічі

Володимир Путін ще більше шантажує світ та зокрема Україну. Тому варто звернути увагу на нормандську зустріч.

Вона трохи бентежить через спробу отримати результат, використовуючи війну як погрозу та шантаж. Про це в ефірі 24 каналу зауважив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Я приніс вам мир"

Він розповів, що вже завтра, 26 січня, відбудеться зустріч нормандської групи в Парижі. Там "старі друзі" Андрій Єрмак і Дмитро Козак вже обговорюють порядок денний.

Цілком ймовірний сценарій, що завтра (26 січня – 24 канал) ввечері або в четвер (27 січня – 24 канал) зранку з трапу літака "Париж – Київ" спуститься Єрмак, тримаючи в руці папірець: "Я приніс вам мир". Я вважаю це реальною загрозою,

– наголосив Піонтковський.

Він уважно прочитав так званий документ "10 кроків до миру", зниклий з поля зору, який починається дуже хорошими і правильними твердженнями – необхідність виконувати основні пункти мінських домовленостей:

припинення вогню;

виведення важкого озброєння;

допуск Організації з безпеки і співробітництва в Європі до всіх об'єктів, які її цікавлять на території тимчасово окупованих територій;

звільнення сотень полонених, яких катують.

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Піонтковський: Мене бентежить цей сценарій

Однак 7, 8, 9 пунктом документа перераховані "хотілки" Путіна: особливий статус окупованих Донецької та Луганської областей, формула Штайнмаєра, вибори під контролем окупантів.

"Можливо, Козак погодиться з цим планом і запропонує чотирьом радниками підписати його як рекомендацію щодо майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ. Погодьтесь, що це дуже реальний варіант. Є готовий текст. Мене цей сценарій дуже бентежить", – додав російський публіцист.

Що відомо про майбутню зустріч