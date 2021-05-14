Такого не може бути, – Олена Зеленська розповіла, чи готова до в'язниці

Перша леді Олена Зеленська розповіла, чи почуває себе у небезпеці поруч з президентом Володимиром Зеленським. Вона пояснила, що біля її чоловіка – завжди небезпека.

Дружина глави держави зізналася, що Зеленський завжди "лізе на рожен". Про це перша леді сказала в інтерв'ю.

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Я не можу сказати, що зараз це (відчуття небезпека – 24 канал) більше ніж колись. Зараз це, можливо, важливіше не втратити, тому що дуже багато процесів запущено, які мають мати продовження. Було б дуже сумно, якби це зупинилося в один момент,

– розповіла Зеленська.

Вона додала, що президент найперше думає саме про це, а вже потім, мовляв, про особисту безпеку та рейтинг.

Є речі, яких Зеленський ніколи не зробить, – перша леді

На питання журналістки про те, чи готова дружина президента до "тюрми і суми" та відповіла: "Не зарікайся, як кажуть".

"Мені здається, що такого не може бути. Є речі, які він (Володимир Зеленський – 24 канал) ніколи не зробить. Якщо він цього не зробить, то і тюрми не буде жодної", – поділилася Зеленська.

Зеленська також розповідала, що читає усі коментарі під своїми дописами у соціальних мережах. Вона вважає, що конкуренти її чоловіка використовують технології за допомогою яких хочуть вплинути на главу держави : "Хейтери хочуть розхитати нервову систему президента через мене".

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