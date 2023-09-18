Задув з газового балончика обурених пішоходів: у Дніпрі нахабний водій ледь не збив людей

У Дніпрі водій на пішоходному переході ледь не збив людей, які у цей час переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. Ба більше, нахабний таксист використав проти перехожих газовий балончик.

Інцидент стався близько о 08:00 18 вересня на вулиці Макарова. Відео з нахабним таксистом також опублікували у мережі.

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Водій мав ознаки сп'яніння

У мережі опублікували кадри, на яких водій мало не збив пішоходів на переході в Дніпрі. Коли люди почали обурено кричати таксисту, той кинув автомобіль посеред дороги й вибіг до пішоходів. Як виявилося, чоловік використав газовий балончик і втік з місця подій.

Водій ледь не збив пішоходів у Дніпрі: дивіться відео

У патрульній поліції Дніпропетровської області відразу відреагували на інцидент. Водія оперативно виявили та зупинили. Під час спілкування з таксистом правоохоронці у нього помітили ознаки сп'яніння та запропонували пройти медогляд у медичному закладі у встановленому законом порядку. Водій погодився на експертизу, результати якої мають прийти протягом 10 днів.



Автомобіль правопорушника, який ледь не збив людей / Фото патрульної поліції



Водія доставили до відділку поліції / Фото патрульної поліції

Також на водія склали постанову за порушення правил дорожнього руху та доставили до відділку поліції, де громадянина притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 173 "Дрібне хуліганство" Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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