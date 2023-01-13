Ресурси "на нулях": Світан назвав єдину реальну тактику росіян у Бахмуті

Росіяни під Бахмутом використовують тактику стирання міста з лиця Землі. Окупанти закидують населений пункт значною кількістю боєприпасів для того, щоб повністю зруйнувати.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. На його думку, з такою ж тактикою росіяни брали й інші міста – Маріуполь та Сєвєродонецьк.

До теми Російські кореспонденти видали позиції Росії під Бахмутом.

"Бахмут – це та цеглина, об яку вони б’ються. Росіяни зараз використовують тактику зрити місто з лиця Землі", – впевнений Світан.

За словами військового експерта, села ворог бере у такий же спосіб – "зриває" артилерією населений пункт, лишаючи рештки від будинків висотою в пів метра, утримувати які неможливо. Тому українській армії доводиться відступати.

"Саме таку тактику вони зараз використовують в Бахмуті, розраховуючи за певний час видавити наші війська з міста. Таку ж тактику вони використали і в Соледарі", – пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Росіяни стирають цілі міста: дивитися відео

Ситуація в Кремінній

В Кремінній, на думку військового експерта, ситуація протилежна, оскільки в районі міста контрудари проводять українські війська. Тому для убезпечення своїх військ, росіяни мають проводити наступальні дії на цьому напрямку.

Це такий контрудар. До того, як ми починаємо рух, вони намагаються скинути ось цей наш наступальний порив. Кремінна в цьому сенсі – гаряча точка, але в зворотну сторону, направлена на самих росіян,

– розповів Світан.

За інформацією полковника ЗСУ в запасі, з Кремінної окупанти планували вийти в бік Лимана, але були зупинені фланговими ударами з Півночі та Півдня. Крім того, експерт прогнозує певні оперативно-тактичні дії з боку ЗСУ в районі Кремінної, оскільки земля вже промерзла і з’явилась можливість рухатися на важкій техніці.

У окупантів бракує снарядів

Роман Світан вважає, що засипання гарматним м’ясом – це єдина можлива тактика російських військ. Така тактика є основною не через її ефективність, а через неможливість застосування іншої тактики окупантами.

"Росіяни вийшли на певні "нулі" за складськими запасами по боєприпасах. Російський оборонпром може виробляти до 5 тисяч снарядів на добу. Більше цієї кількості вони не можуть використовувати", – пояснив військовий експерт.

На думку Світана, такої кількості боєприпасів не вистачить для таких задач, як вогневий вал та знищення міст. Ба більше, такої кількості снарядів не вистачить і для оборонних дій, саме тому росіяни шукають боєприпаси по всьому світу.

Живе м’ясо – це єдиний напрямок росіян, з яким нам доведеться боротися наступні пів року та розраховувати на те, що доведеться їх знищувати більше тисячі людей на добу,

– підрахував полковник ЗСУ у відставці.

За словами Романа Світана, саме тому в окупантів з квітня проходить мобілізація в контрактну армію, а з вересня почалася часткова мобілізація, яка також досі не зупинена офіційним указом.

Бої на Бахмутському напрямку: важливі новини