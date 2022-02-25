Тактика, яку застосовують війська Росії, вже не військова, а частково терористична, – Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що тактика, яку застосовують війська Росії, – вже не військова, а терористична. Україна тримається дуже ефективно.

Подоляк наголосив, що воєнні злочини з боку Росії мають отримати сувору юридичну оцінку, повідомляє 24 канал. Ворог обстрілює навіть дитсадки.

Зауважте Росі хоче "затиснути" Київ та основні міста Сходу і Півдня, – Подоляк

Тактика, яку сьогодні застосовують російські збройні сили, – це не просто військова тактика, вона частково нагадує терористичні методи. Коли обстрілюють житлові квартали,

– заявив Подоляк.

Він повідомив, що найскладніша ситуація – на Харківському напрямку. Там тривають тяжкі бої.

Подоляк про тактику Росії: дивіться відео

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!