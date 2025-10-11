24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

Талібан посилює жорстоку політику проти жінок

Хоча доступ до інтернету відновили 1 жовтня, багато афганців кажуть, що сервіс залишається повільним і нестабільним.

Майже 2,2 мільйона афганських дівчат, яким заборонено відвідувати школу після початкової, тепер живуть у страху втратити останній шлях до освіти. Дистанційне навчання є однією з небагатьох доступних альтернатив (разом із підпільним та домашнім навчанням) здобути середню освіту, залишаючись у країні.

Протягом останніх чотирьох років організація "Освіта не може чекати", ЮНІСЕФ та стратегічні партнери забезпечили освітою 160 тисяч афганських дівчат, виключених зі шкіл, шляхом розширення програм навчання на рівні громад та прискореного навчання у віддалених районах. Але багато з цих програм мають онлайн-компонент, тому їх майже неможливо продовжувати, коли Талібан обмежує доступ до Інтернету.

Хоча режим ще не надав офіційного пояснення нещодавнього закриття, він знав, що таке скорочення позбавить афганців, зокрема дівчат та жінок, доступу до знань із зовнішнього світу.

Відключення інтернету – це лише останній приклад дедалі жорстокішого нападу Талібану на права дівчат і жінок. Заборонивши дівчатам старше 12 років здобувати освіту, режим заборонив жінкам більшість видів зайнятості. Він виключив їх майже з усіх громадських місць і заборонив їм подорожувати будь-куди без супроводу чоловіка. Драконівський дрес-код Талібану вимагає від жінок носити паранджу, що закриває їх з голови до ніг.

З 2024 року укази Талібану стали ще більш репресивними. Жінкам, яким вже заборонялося виступати публічно, заборонили навіть молитися вголос або читати Коран у присутності інших жінок. У 2025 році, в рамках заборони, що оголосила незаконним викладання прав людини та сексуальні домагання, Талібан вилучив з університетів книги, написані жінками. Зокрема й такі книги, як "Безпека в хімічній лабораторії", які режим вважав такими, що викликають "занепокоєння" через "політику проти шаріату та Талібану".

На тлі посилення обмежень доступ до онлайн-світу був однією з небагатьох свобод, дозволених афганським жінкам.

"Єдиною надією, що залишилася для нас, був інтернет та онлайн-навчання", – пояснила BBC одна жінка з північної провінції Тахар. – Коли я почула, що інтернет відключили, світ здавався мені темним". Інша жінка, яка живе у східній провінції, написала, що почувається безпорадною: "Ми з сестрами мріяли закінчити освіту та допомогти батькові фінансово, але тепер ми всі сидимо вдома, нічого не роблячи".

Від обмеження прав жінок страждає весь Афганістан

Жорстока політика та порушення прав людини Талібаном мають довгострокові наслідки не лише для жінок, але й для економічного зростання Афганістану. За даними ЮНЕСКО, втрата доходів через заборону жінкам навчатися до 2066 року становитиме 9,6 мільярда доларів, що еквівалентно двом третинам сьогоднішнього ВВП. Така величезна втрата буде катастрофічною для країни, де приблизно 85% людей живуть менш ніж на 1 долар на день, а близько половини населення потребує гуманітарної допомоги, щоб вижити.

Це не те майбутнє, якого хочуть афганці. Нещодавній звіт ООН щодо жінок показав, що 92% населення країни підтримує навчання дівчат у середній школі. Афганські дівчата продовжують ризикувати бути арештованими, ділячись своїми переконливими свідченнями та вимагаючи права на навчання в рамках кампанії #AfghanGirlsVoices, організованої Європейським комітетом жінок.

ООН повинна терміново класифікувати гендерний апартеїд як злочин проти людяності. Такий крок стане важливим для притягнення Талібану до відповідальності за його системні зусилля щодо сегрегації, контролю та замовчування жінок в Афганістані.

Що говорить Коран про навчання жінок?

Країни з мусульманською більшістю різко критикували заборону Талібану на освіту.

Катар , який довгий час виступав посередником між режимом і Заходом, висловив глибоке занепокоєння цією політикою.

Саудівська Аравія також засудила це рішення. Назвала його дивним для всіх ісламських країн і таким, що суперечить наданню афганським жінкам їхніх законних прав, головним з яких є право на освіту.

Об'єднані Арабські Емірати наполягали на швидкому скасуванні заборони, засуджуючи її як порушення вчення ісламу.

Ісламське вчення справді підтримує освіту дівчат. "Iqra", що означає читати, – це перше слово Корану. "Прагнення до знань є обов'язковим для кожного мусульманина", – стверджує Ат-Тірмізі у хадисі 74, одному з шести канонічних вчень сунітського ісламу, яке свідчить про глибоку відданість цієї віри навчанню як серед чоловіків, так і жінок.

Відповідно до цих переконань, Організація ісламського співробітництва працює над тим, щоб об'єднати вчених та релігійних авторитетів в ісламському світі проти рішення заборонити дівчатам здобувати освіту.

Хоча Талібан скасував своє рішення про блокування Інтернету, розширення його нападів на освіту дівчат в онлайн-сфері викликає занепокоєння. Керівництву режиму, зокрема його релігійним лідерам, які проживають у Кандагарі, необхідно якомога частіше нагадувати, що зусилля щодо скасування права на навчання не мають підстав в ісламському праві.

Міжнародна спільнота повинна вжити заходів для притягнення Талібану до відповідальності, особливо враховуючи, що його діяльність глибоко проникає в Пакистан.