"Талібан" запросив на інавгурацію свого уряду представників шести країн

Бойовики ісламістського угруповання "Талібан" найближчим часом планують інавгурацію свого уряду в Афганістані. На церемонію терористи запросили 6 країн.

Про запрошення представників країн в Афганістан заявив прем'єр-міністр країни Абдула Гані Барадара. Зауважимо, у списку немає жодної держави Європейського Союзу.

До теми Табу на протести в Афганістані: таліби заборонили проводити акції без їхнього дозволу

Які країни запросили

Росію,

Китай,

Пакистан,

Туреччину,

Катар,

Іран.

Цікаво, що у Росії "Талібан" офіційно визнаний забороненою терористичною організацією. Однак це не заважає Кремлю підтримувати бойовиків. У Кремлі вже казали, що приїдуть на інавгурацію нового уряду. "Ми хочемо підтримати процес формування уряду, який відображатиме весь спектр афганського суспільства, включаючи талібів", – казав російський міністр закордонних справ.

Що відомо про уряд "Талібану" в Афганістані

Наразі бойовики сформували тимчасовий уряд. Очолив його Мохаммад Хасан Ахунд. Новим міністром внутрішніх справ став Анас Хаккані, який перебуває у розшуку ФБР. Він очолює угруповання бойовиків "мережу Хаккані", яке пов'язане з талібами та відповідальне за найсмертоносніші атаки під час війни у країні.

Читайте також Під загрозою тисячі людей: США залишили в Афганістані бази даних, які створювали 20 років

Таліби двічі відкладали оголошення нового уряду, бо намагалися створити його прийнятнішим для міжнародної спільноти. Зауважимо, що жодної жінки серед урядовців немає.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала до діалогу з "Талібаном". Адже лише шляхом переговорів можна евакуювати з Афганістану німців, які досі там перебувають.