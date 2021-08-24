"Талібан" заволодів літаками та протитанковими ракетами, які залишили військові США

Бойовики ісламістського угруповання "Талібан" захопили зброю США. Однак що з нею робити терористи наразі не знають.

Американська зброя залишилася в Афганістані після того, як війська США почали покидати країну. Таліби вирішили забрати техніку собі.

До теми "Талібан" погрожує наслідками у разі затягування з виведенням військ США з Афганістану

Що опинилося в руках талібів

Літаки;

вертольоти;

протитанкові ракети.

Утім використовувати техніку бойовиками буде складно з 2 причин:

у "Талібану" немає професійних пілотів;

немає місця для обслуговування авіації.

Таліби захопили Афганістан: що відомо

Після заяви Джо Байдена про виведення американських військ, таліби почали встановлювати свою владу на території країни. 15 серпня бойовикам вдалося фактично без бою захопити Кабул.

Відомі своїми звірствами терористи стверджують, що не чинитимуть самосуд над афганцями. Вони навіть заявили, що дозволять жінкам закінчувати університети та не носити бурки й паранджі. Мовляв, достатньо буде лише покрити голову хусткою.

Водночас кілька талібів до смерті побили багатодітну матір, бо та не мала з чого приготувати їм їсти.

У провінції Панджшер син відомого лідера опору Ахмад Масуд збирає сили для опору бойовикам. Його провінція – єдина, яку не вдалося захопили. 32-річний чоловік оголосив талібам війну та закликав людей долучатися до опору.

Читайте також Український літак став останнім, що вилетів з аеропорту Кабула до його закриття