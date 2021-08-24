"Талібан" заволодів літаками та протитанковими ракетами, які залишили військові США

24 серпня 2021 , 09:56
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Джерело:

Al-Аrabiya

Бойовики ісламістського угруповання "Талібан" захопили зброю США. Однак що з нею робити терористи наразі не знають.

Американська зброя залишилася в Афганістані після того, як війська США почали покидати країну. Таліби вирішили забрати техніку собі.

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Що опинилося в руках талібів

  • Літаки;
  • вертольоти;
  • протитанкові ракети.

Утім використовувати техніку бойовиками буде складно з 2 причин:

  • у "Талібану" немає професійних пілотів;
  • немає місця для обслуговування авіації.

Таліби захопили Афганістан: що відомо

  • Після заяви Джо Байдена про виведення американських військ, таліби почали встановлювати свою владу на території країни. 15 серпня бойовикам вдалося фактично без бою захопити Кабул.
  • Відомі своїми звірствами терористи стверджують, що не чинитимуть самосуд над афганцями. Вони навіть заявили, що дозволять жінкам закінчувати університети та не носити бурки й паранджі. Мовляв, достатньо буде лише покрити голову хусткою.
  • Водночас кілька талібів до смерті побили багатодітну матір, бо та не мала з чого приготувати їм їсти.
  • У провінції Панджшер син відомого лідера опору Ахмад Масуд збирає сили для опору бойовикам. Його провінція – єдина, яку не вдалося захопили. 32-річний чоловік оголосив талібам війну та закликав людей долучатися до опору.

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Автор: Софія Мінджоса