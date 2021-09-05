Таліби в Афганістані застрелили вагітну поліцейську, – ЗМІ

Бену Негар вбили в своєму будинку на очах у її чоловіка та дітей. Це сталось в місті Фірозко, що в афганській провінції Гор.

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Таліби запевняють, що не причетні до вбивства. Кажуть, нібито будуть розслідувати інцидент.

Ми знаємо про інцидент, і я наголошую, що таліби не вбивали її, наше розслідування триває,

– стверджує речник угрупування Забіулла Моджахед.

Що відомо про вбивство

Негар працювала у в'язниці. Її родичі розповіли, що троє озброєних людей прибули до будинку та обшукали його. Зловмисники розмовляли арабською.

Потім, за словами рідних, бойовики зв'язали членів сім'ї та вбити жінку.

Що відбувається в Афганістані