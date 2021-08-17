Таліби до смерті забили багатодітну матір на очах у дітей

Члени угруповання "Талібан" до смерті забили матір чотирьох дітей. Жінку вбили через те, що вона відмовилась приготувати їжу для 15 бойовиків.

До цього таліби тричі приходили до неї додому і вимагали, аби вона їх нагодувала. Моторошні деталі трагедії виданню CNN розповіла 25-річна донька загиблої.

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Таліби до смерті забили автоматами матір чотирьох дітей

Під час нападу терористів матір, старша донька та 3 маленьких синів перебували вдома. За словами дівчини, невідомі озброєні чоловіки зайшли до будинку і намагалися змусити главу родини готувати їжу.

"Моя матір сказала їм, що бідна. Відтак немає грошей, щоб щось приготувати", – пригадала вона.

Після цього вони почали бити жінку на очах у дітей. Коли матір впала, вони забили її автоматами. 25-річна донька відзначила, що кричала, аби таліби зупинилися.

Коли бійці "Талібану" припинили побиття, вони кинули гранату в сусідню кімнату. Внаслідок вибуху вогонь почав поширюватися приміщення, відтак екстремісти втекли з будинку. Від отриманих травм мати чотирьох дітей померла на місці.

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