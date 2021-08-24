Таліби повністю перекрили дорогу в аеропорт Кабула: тепер впускатимуть лише іноземців

У "Талібані" заявили, що афганцям не варто їхати в аеропорт або намагатися залишити країну. Аби стримати відтік афганців, вони перекрили шлях до аеропорту.

Водночас іноземні країни повинні припинити "заохочувати" афганців виїжджати. Із такою заявою на телебаченні виступив представник талібів Забіхулла Моджахед.

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Таліби перекрили дорогу в аеропорт

Контроль над дорогою, що веде до північних воріт аеропорту, від 15 серпня був розподілений між талібами та іноземними військовими. Це переважно останні члени підрозділів розвідувальної служби, яку підтримує ЦРУ, та війська, що охороняли ворота входу до летовища.

Al Jazeera повідомляє, що "Талібан" заблокував людям доступ до аеропорту, стріляв у повітря і використав кийки, щоб розігнати афганців.

Втім, натовп афганців в аеропорту не зменшується: люди все ще мають надію втекти з країни.

Евакуацію припинять 31 серпня

Коли таліби прийшли до влади, то домовилися зі США, що вони зможуть евакуювати своїх громадян. Кінцевий термін цього процесу призначили 31 серпня. Наразі представник бойовиків заявив, що дата остаточна і її не будуть переносити.

, що "Талібан" пригрозив наслідками у випадку, якщо військові США не покинуть територію Афганістану до 31 серпня. Таліби повідомили, що це – "червона лінія".

Тим часом США вимагали продовження терміну, оскільки не встигають із темпами евакуації.

На брифінгу для преси Забіхулла Моджахед також сказав, що жінкам поки що заради їхньої безпеки варто залишатися вдома.

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