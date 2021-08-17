Таліби влаштували розваги на атракціонах після взяття Кабула: відео

Бойовики радикального руху "Талібан" після захоплення Кабула розважаються у місцевих громадських закладах. Зокрема, зі зброєю у руках вони каталися на атракціонах та освоювали тренажери у президентському палаці.

Таліби через кілька днів після захоплення Кабула проникли на територію парку атракціонів і вирішили покатати там на машинках. Водночас у столичному аеропорту люди масово намагаються виїхати з країни, ризикуючи власним життям.

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Бойовики "Талібану" катаються на атракціонах

На оприлюднених у мережі відео помітно, як кільканадцять талібів розсілися в крихітних машинках й катаються всередині павільйону. Інші бойовики сміють та весело викрикують. Водночас частина талібів не випускає з рук зброю навіть під час їзди на машинках.

Крім того, представники радикального руху каталися й на інших атракціонах, а також освоювали спортивні тренажери у президентському палаці.

До слова, раніше схоже дійство відбулося в захопленому талібами Гераті. Там терористи також прийшли в парк атракціонів, аби покататися на гойдалках і пофотографуватися.

Таліби катаються на машинках: дивіться відео

Бойовики "Талібану" катаються на атракціонах: відео

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