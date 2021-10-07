Таліби заборонили живу музику на весіллях в Афганістані
7 жовтня 2021 , 23:58Читать новость на русском
Джерело:Report
"Талібан" встановив нові обмеження щодо проведення весіль в Афганістані. Терористична організація заборонла людям грати живу музику під час урочистостей.
"Талібан" заборонив музику на весіллях
Таке рішення ухвалили на засіданні так званого міністерства з пропаганди чесноти. Нагадаємо, що ним таліби замінили міністерство у справах жінок.
Детальніше Міністерство у справах жінок в Афганістані замінять відомством з пропаганди уникнення пороків
"Талібан" заборонив також шлюб мусульман із читанням молитви перед святковим обідом. Крім того, представники терористичної організації постановили, що чоловіки та жінки повинні перебувати в різних кімнатах під час весілля.Зверніть увагу! Самопроголошена влада Афганістану повертає заборони, які діяли, коли "Талібан" востаннє керував країною – з 1996 до 2001 року. Зокрема, там знову заборонили чоловікам стригтись та голити бороду.
Попередні обмеження "Талібану": важливо
- Після захоплення влади Афганістану "Талібаном", терористи активно принижують права жінок.
- Афганським дівчаткам дозволили навчатись у школі лише до 7 класу.
- Загалом у країні значно зріс рівень насильства та кількість зґвалтувань.
- Жінки у вересні вийшли на протест, аби захистити свої права, однак їх жорстоко розігнали.