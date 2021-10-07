Таліби заборонили живу музику на весіллях в Афганістані

7 жовтня 2021 , 23:58
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Джерело:

Report

"Талібан" встановив нові обмеження щодо проведення весіль в Афганістані. Терористична організація заборонла людям грати живу музику під час урочистостей.

"Талібан" заборонив музику на весіллях

Таке рішення ухвалили на засіданні так званого міністерства з пропаганди чесноти. Нагадаємо, що ним таліби замінили міністерство у справах жінок. 

Детальніше Міністерство у справах жінок в Афганістані замінять відомством з пропаганди уникнення пороків

"Талібан" заборонив також шлюб мусульман із читанням молитви перед святковим обідом. Крім того, представники терористичної організації постановили, що чоловіки та жінки повинні перебувати в різних кімнатах під час весілля.

Зверніть увагу! Самопроголошена влада Афганістану повертає заборони, які діяли, коли "Талібан" востаннє керував країною – з 1996 до 2001 року. Зокрема, там знову заборонили чоловікам стригтись та голити бороду. 

Попередні обмеження "Талібану": важливо

  • Після захоплення влади Афганістану "Талібаном", терористи активно принижують права жінок.
  • Афганським дівчаткам дозволили навчатись у школі лише до 7 класу.
  • Загалом у країні значно зріс рівень насильства та кількість зґвалтувань.
  • Жінки у вересні вийшли на протест, аби захистити свої права, однак їх жорстоко розігнали.
Автор: Тетяна Сукач