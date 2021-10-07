Таліби заборонили живу музику на весіллях в Афганістані

"Талібан" встановив нові обмеження щодо проведення весіль в Афганістані. Терористична організація заборонла людям грати живу музику під час урочистостей.

"Талібан" заборонив музику на весіллях

Таке рішення ухвалили на засіданні так званого міністерства з пропаганди чесноти. Нагадаємо, що ним таліби замінили міністерство у справах жінок.

Детальніше Міністерство у справах жінок в Афганістані замінять відомством з пропаганди уникнення пороків

"Талібан" заборонив також шлюб мусульман із читанням молитви перед святковим обідом. Крім того, представники терористичної організації постановили, що чоловіки та жінки повинні перебувати в різних кімнатах під час весілля.

Попередні обмеження "Талібану": важливо

Після захоплення влади Афганістану "Талібаном", терористи активно принижують права жінок.

Афганським дівчаткам дозволили навчатись у школі лише до 7 класу.

Загалом у країні значно зріс рівень насильства та кількість зґвалтувань.

Жінки у вересні вийшли на протест, аби захистити свої права, однак їх жорстоко розігнали.