Таліби захопили друге і третє за величиною міста Афганістану: відео

12 серпня 2021 , 20:23
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Джерело:

твітер Юсуфа Ахмаді

Бойовики "Талібану" 12 липня взяли під контроль ще 2 міста – Кандагар та Герат. Вони на 2 та 3 місці за величиною в Афганістані. Залишилася лише столиця – Кабул.

Бойовики випустили в'язнів

Таліби добралися до площі Полеглих у центрі Кандагара. Про це заявив офіційний представник "Талібану" Юсуфа Ахмаді.

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Ворог біжить і робить помилки,
– написав Ахмаді.

Бойовики захопили в'язницю міста та звільнили всіх в'язнів. Крім того, вони взяли під контроль лікарню. Цікаво, що востаннє таліби захоплювали Кандагар ще у 1994 році.

За даними російських ЗМІ, через зіткнення талібів та урядових військ в аеропорту Кандагара скасували усі рейси.

Згодом стало відомо, що бойовики просунулися ще й у Герат – третє за площею місто.

Дивіться відео з захопленого Кандагара:

Країни закликають своїх громадян їхати з Афганістану

Посольство США рекомендувало американцям негайно їхати з Афганістану. Крім того, Штати добиваються від талібів гарантій, що ті не рухатимуть їхнє посольство, коли захоплять Кабул.

Міністерство закордонних справ України також закликало громадян не їхати в Афганістан. А тим, хто перебуває в країні, – негайно її покинути.

Ситуація в Афганістані: головне

  • За останній тиждень бойовики взяли під контроль приблизно дві третини території країни. Усі чиновники евакуювалися у Кабул. Однак таліби вже впритул наблизилися до столиці. Американська розвідка вважає, що Кабул здасться до кінця осені.
  • За даними ООН,  з 9 липня лише в 4 містах Афганістану загинули 183 мирних мешканців, серед яких є діти.
  • Бойові дії у регіоні посилилися з 1 травня. Тоді США офіційно почали виведення своїх військ з Афганістану. 
Автор: Софія Мінджоса