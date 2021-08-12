Таліби захопили друге і третє за величиною міста Афганістану: відео
Джерело:твітер Юсуфа Ахмаді
Бойовики "Талібану" 12 липня взяли під контроль ще 2 міста – Кандагар та Герат. Вони на 2 та 3 місці за величиною в Афганістані. Залишилася лише столиця – Кабул.
Бойовики випустили в'язнів
Таліби добралися до площі Полеглих у центрі Кандагара. Про це заявив офіційний представник "Талібану" Юсуфа Ахмаді.
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Ворог біжить і робить помилки,
– написав Ахмаді.
Бойовики захопили в'язницю міста та звільнили всіх в'язнів. Крім того, вони взяли під контроль лікарню. Цікаво, що востаннє таліби захоплювали Кандагар ще у 1994 році.
За даними російських ЗМІ, через зіткнення талібів та урядових військ в аеропорту Кандагара скасували усі рейси.
Згодом стало відомо, що бойовики просунулися ще й у Герат – третє за площею місто.
Дивіться відео з захопленого Кандагара:
Країни закликають своїх громадян їхати з Афганістану
Посольство США рекомендувало американцям негайно їхати з Афганістану. Крім того, Штати добиваються від талібів гарантій, що ті не рухатимуть їхнє посольство, коли захоплять Кабул.
Міністерство закордонних справ України також закликало громадян не їхати в Афганістан. А тим, хто перебуває в країні, – негайно її покинути.
Ситуація в Афганістані: головне
- За останній тиждень бойовики взяли під контроль приблизно дві третини території країни. Усі чиновники евакуювалися у Кабул. Однак таліби вже впритул наблизилися до столиці. Американська розвідка вважає, що Кабул здасться до кінця осені.
- За даними ООН, з 9 липня лише в 4 містах Афганістану загинули 183 мирних мешканців, серед яких є діти.
- Бойові дії у регіоні посилилися з 1 травня. Тоді США офіційно почали виведення своїх військ з Афганістану.