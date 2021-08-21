Таліби заявили, що до них приєднався брат президента Афганістану: відео

Молодший брат президента Афганістану Хашмат Гані присягнув на вірність "Ісламському емірату". Принаймні, таку заяву зробили бойовики "Талібану".

Керівництво "Талібану" стверджує, що до них приднався Хашмат Гані. Зробив він це у присутності одного з лідерів руху – Халіла Аль-Рахмана Хаккані.

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"Хашмат Гані, брат колишнього президента Афганістану Ашрафа Гані, присягнув на вірність "Ісламському емірату" (так таліби називають свій режим – 24 канал)", – мовиться у заяві "Талібану".

На відео, оприлюдненому в мережі, видно групу талібів, серед яких, ймовірно, брат колишнього президента. Один із ватажків бойовиків обіймає його та цілує у лоб.

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