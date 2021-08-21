Таліби заявили, що до них приєднався брат президента Афганістану: відео
Джерело:The Pakistan Daily
Молодший брат президента Афганістану Хашмат Гані присягнув на вірність "Ісламському емірату". Принаймні, таку заяву зробили бойовики "Талібану".
Керівництво "Талібану" стверджує, що до них приднався Хашмат Гані. Зробив він це у присутності одного з лідерів руху – Халіла Аль-Рахмана Хаккані.
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"Хашмат Гані, брат колишнього президента Афганістану Ашрафа Гані, присягнув на вірність "Ісламському емірату" (так таліби називають свій режим – 24 канал)", – мовиться у заяві "Талібану".
На відео, оприлюдненому в мережі, видно групу талібів, серед яких, ймовірно, брат колишнього президента. Один із ватажків бойовиків обіймає його та цілує у лоб.
Брат Ашрафа Гані приєднався до талібів: дивіться відео
Де перебуває Ашраф Гані – колишній президент Афганістану
- Влада Афганістану вирішила здати Кабул талібам мирно. 15 серпня президент країни Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну.
- З'ясувалося, що спочатку він полетів у Таджикистан. Через кілька днів МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів повідомило, що їхня країна прийняла Гані разом із родиною.
- Пізніше політик пояснив, що втік з Афганістану, аби "уникнути кровопролиття". Він наголосив, що не вивозив жодних значних сум грошей, як повідомляли ЗМІ.
- Після цього віцепрезидент Афганістану Аммрулла Салех оголосив себе главою країни. Він закликав афганців чинити опір бойовикам руху "Талібан".
- Водночас син легендарного героя Афганістану Ахмад Масуд оголосив війну талібам. Він перебуває у провінції Панджшер – єдиній, яку не контролюють таліби.