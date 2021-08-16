Таліби зі зброєю увірвались у парламент Афганістану та зняли прапор: відео
16 серпня 2021 , 15:30Читать новость на русском
Джерело:твіттер Muslim Shirzad
Терористи ісламістського руху "Талібан" увірвались до будівлі парламенту Афганістану. Вони демонстративно зняли прапор країни, узявши відомство під контроль.
Бойовики з рушницями в руках сіли у пустій залі засідань. У мережі оприлюднили обурливе відео.
Важливо Таліби захопили владу в Афганістані та хаос в Кабулі: все, що відомо – фото, відео
Перед тим таліби заявили, що захопили увесь Афганістан. Вони закликали людей покинули країну. В аеропорту Кабула відбувається хаос. Місцеві ризикують життям та гинуть, намагаючись втиснутись в літаки. Декілька людей загинули, коли чіплялись за шасі.
Терорист у будівлі парламенту / Фото з твіттеру Muslim Shirzad
Що відбувається в Афганістані
- У травні президент США Джо Байден заявив про виведення американських військ з Афганістану. Це мали зробити до 11 вересня 2021 року. Дату обрали символічну, оскільки саме в цей день у 2001 році терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні.
- Однак згодом ситуація в Афганістані стала погіршуватись. Таліби почали захоплювати міста в Афганістані. Вже 15 серпня вони зайшли у столицю країни Кабул.
- Уряд заявляв, що передасть владу мирно та без боїв. Президент країни Ашраф Гані зрікся посади та покинув державу. Спочатку він нібито полетів у Таджикистан, а потім має вирушити в іншу країну.
- Таліби тепер контролюють всю територію країни та прикордонні пункти. Вони наказали іноземцям покинути країну. Зробити це можна лише авіашляхом.
- З Афганістану вже скасували усі регулярні авіарейси. Літають тільки військово-транспортні та пасажирські літаки, на яких евакуюють громадян інших країн.
- Зауважимо, що Україна теж евакуює своїх громадян. Наразі в Афганістані залишаються 50 українців, з ними ведуть перемовини дипломати.
- У ніч на 16 серпня наша держава евакуювала 8 українців. Літак також вивіз громадян Нідерландів, Хорватії та Білорусі.