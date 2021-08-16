Таліби зі зброєю увірвались у парламент Афганістану та зняли прапор: відео

Терористи ісламістського руху "Талібан" увірвались до будівлі парламенту Афганістану. Вони демонстративно зняли прапор країни, узявши відомство під контроль.

Бойовики з рушницями в руках сіли у пустій залі засідань. У мережі оприлюднили обурливе відео.

Важливо Таліби захопили владу в Афганістані та хаос в Кабулі: все, що відомо – фото, відео

Перед тим таліби заявили, що захопили увесь Афганістан. Вони закликали людей покинули країну. В аеропорту Кабула відбувається хаос. Місцеві ризикують життям та гинуть, намагаючись втиснутись в літаки. Декілька людей загинули, коли чіплялись за шасі.



Терорист у будівлі парламенту / Фото з твіттеру Muslim Shirzad

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