Там 250 – 300 тисяч людей з російськими паспортами, – Зеленський про Донбас

Президент Володимир Зеленський розповів, що на Донбасі близько 300 тисяч людей мають російські паспорти. Агресор робить це для того, аби потім заявили про так званий "захист громадян Росії".
Джерело:Офіс Президента
Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro наголосив, що Донбас – це українська територія на всіх реальних мапах світу. Там живуть наші громадяни.
До теми Питання Донбасу розглядали пріоритетно, – Зеленський про засідання РНБО
Ми дуже відкриті, і там є громадяни різних країн. Тому що такий світ. І не треба захищати наші території від нас,
– сказав президент.
Аналогія з окупованим Кримом
Зеленський порівняв цю ситуацію із тим, що було в Криму. Від початку незалежності України Росія роздавала в Криму російські паспорти.
"Потім вони зайшли і сказали, що захищають російських людей. Але коли ти захищаєш, від цього 14 тисяч людей не гинуть. Це звучить однаково і українською, і французькою, і навіть російською мовою, що коли ти захищаєш – люди живі", – заявив глава держави.
Російські паспорти на Донбасі: основне
- Влітку 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ щодо спрощеного отримання російського громадянства для жителів Луганської та Донецької областей.
- На вимоги Києва припинити такі дії Кремль не зважає.
- Правозахисники повідомляли, що станом на січень 2020 року майже 600 тисяч жителів Донбасу отримали паспорти окупантів.
Важливо Вони "чекають", що ми підемо в наступ, – Зеленський про ситуацію на Донбасі