Там була інша ситуація, – Гнап порівняв офшорні скандали Зеленського і Порошенка

Рейтинг Петра Порошенка після офшорного скандалу значно похитнувся. Водночас ситуація Володимира Зеленського відрізняється від тієї, яка була в п'ятого президента.

Адже вони в різний період реєстрували свої офшори. Про це в ефірі 24 каналу сказав журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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"Щодо рейтингу, очевидно, що порівнюючи ситуацію з президентом Порошенком, який сьогодні (4 жовтня – 24 канал) дуже комічно критикував Зеленського у Раді, бувши фігурантом масштабного офшорного скандалу, там була все ж інша ситуація", – наголосив Гнап.

Чим відрізняються ситуації президентів

Він пояснив, що Порошенко реєстрував свої офшорні компанії і опинився в епіцентрі скандалу Panama Papers після того, як очолив посаду президента України.

Водночас в ситуації Зеленського відмінність полягає в тому, що він зареєстрував офшори ще коли займався шоу-бізнесом. Він разом з друзями отримував від олігарха Ігоря Коломойського оплату за свої випуски гумористичного шоу "Вечірній квартал".

Тобто Зеленський реєстрував свої офшори до того, як став президентом,

– відзначив журналіст.

Порошенко, як зауважив Гнап, після того, як став президентом, продовжив займатися бізнесом. "Він реєстрував офшорні компанії з метою продати свій кондитерський концерн Roshen і уникнути сплати майже 200 мільйонів доларів податків до українського бюджету", – додав розслідувач.

Петро Порошенко виступив під час погоджувальної ради на тему офшорів Зеленського, зокрема звернув увагу на розслідування "Слідство.Інфо". Під час цього "слуги народу" почали масово виходити з зали.

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