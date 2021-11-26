Там де бачу зраду – є рішення, – Зеленський про посадки корупціонерів і контрабандистів

Президент Зеленський наголосив, що посадками в країні займаються правоохоронні органи. Проте там, де глава держави бачить зраду на найвищому рівні, рішення не змушують довго чекати.

Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону 26 листопада. Важливі рішення ухвалюють у таких випадках на засіданнях Ради нацбезпеки та оборони.

До теми Йде залякування, – Зеленський розповів, чи буде війна з Росією

Ви бачите наші рішення, які ухвалюють на РНБО, – Зеленський

Там, де я бачу зраду на найвищому рівні, щодо ситуації з паном Медведчуком, ви бачите наші рішення на засідання РНБО, ви бачите наші рішення щодо контрабандистів,

– зазначив президент.

Зеленський зауважив, що правоохоронні органи повідомляють про тисячі посадок, які є дрібними. Проте робота щодо цього щоденно ведеться.

Медійних посадок люди не бачать, – президент

От таких медійних посадок люди не бачать. Тим не менше, ми потрохи рухаємось вперед і вони відбуваються,

– додав Зеленський.

Зазначимо, що марафон 26 листопада присвячений екватору каденції Володимира Зеленського.

Що відомо про пресмарафон:

На захід запросили 30 представників всеукраїнських та світових медіа.

Кожен з журналістів має можливість поставити по 1 запитанню главі держави.

Обмежену кількість учасників в Офісі Президента пояснили вимогами карантину.

Дивіться трансляцію пресмарафону за участю Зеленського: