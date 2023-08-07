Там, де у ЗСУ успіхи: оборонці збили ворожий Ка-52 з ПЗРК

Російські військові втратили черговий дорогоцінний вертоліт Ка-52. Українські бійці збили "Алігатора" в районі села Роботине, де тривають активні бої.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що російський гвинтокрил Ка-52 знищили воїни 47-ї бригади. Наші бійці ліквідувала загрозу з ПЗРК.

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Ворожий Ка-52 ліквідували бійці 47-ї бригади

"Чудова робота. Слава героям", – написав Тарнавський.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші війська мали тактичний успіх на напрямках Мала Токмачка й Роботине Запорізької області.

Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас російські окупанти намагалися відновити втрачене положення південно-східніше Новоданилівки та східніше Роботиного Запорізької області.

Чому для росіян важливі вертольоти Ка-52