Там, де у ЗСУ успіхи: оборонці збили ворожий Ка-52 з ПЗРК

7 серпня 2023, 20:27
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Джерело:

Олександр Тарнавський

Російські військові втратили черговий дорогоцінний вертоліт Ка-52. Українські бійці збили "Алігатора" в районі села Роботине, де тривають активні бої.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що російський гвинтокрил Ка-52 знищили воїни 47-ї бригади. Наші бійці ліквідувала загрозу з ПЗРК.

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Ворожий Ка-52 ліквідували бійці 47-ї бригади

"Чудова робота. Слава героям", – написав Тарнавський.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що наші війська мали тактичний успіх на напрямках Мала Токмачка й Роботине Запорізької області.

Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас російські окупанти намагалися відновити втрачене положення південно-східніше Новоданилівки та східніше Роботиного Запорізької області.

Чому для росіян важливі вертольоти Ка-52

  • Від початку повномасштабного вторгнення українські військові збили чимало російських вертольотів Ка-52. За даними розвідки Міноборони Британії, Росія, ймовірно, втратила близько 40 Ка-52 після вторгнення в Україну.
  • Вартість одного такого повітряного судна оцінюється приблизно в 16 мільйонів доларів.
  • Влітку на Півдні України почастішали випадки збиття "Алігаторів". У розвідці Британії повідомили, що за останні місяці Росія, швидше за все, збільшила сили на Півдні Україні невеликою кількістю абсолютно нових варіантів Ка-52М.
  • Повідомляється, що важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 кілометрів.
  • Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що вертольоти, як і штурмовики Су-25, – це вагома підтримка сухопутних військ з повітря. За його словами, "Алігатори" призначені безпосередньо для підтримки військ.
  • Ці вертольоти здійснюють авіаудари різними видами озброєння. Зокрема, вертольоти Ка-52 мають керовані ракети, якими можуть завдавати ударів по техніці.
  • Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що українські сили ліквідували приблизно 20–30% російських "Алігаторів". За його словами, у Росії є проблеми з льотчиками, оскільки під час одного з польотів Ка-52 керував полковник.

Автор: Михайло Гема