Там мільйон проблем, – Кулеба про евакуацію українців з Афганістану
Джерело:24 канал
Україна готується до евакуації своїх громадян з Афганістану. Однак ситуація в аеропорту Кабула нагадує пекло. Крім того, є проблеми з логістикою та дозаправленням літака.
Проблема полягає у тому, як дістатись до аеропорту. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.
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Які проблеми є з евакуацією українців
Чиновник розповів, що у місті є багато блокпостів.
Це небезпечна історія…Як тільки буде у нас логістична можливість, ми всіх зберемо і організуємо виліт,
– запевнив Кулеба.
Наразі працює тільки військовий блок аеропорту, де американські літаки забирають пасажирів. Кулеба нагадав, що в Україні немає свого посольства в Афганістані, однак зі всіма українцями дипломати комунікують.
"Проблем дуже багато – починаючи від того, що коли ти відкриваєш двері літака, туди просто безконтрольно набиваються люди, які вимагають їх врятувати, а не ті, кого тобі треба вивезти", – сказав міністр.
Крім того, є труднощі з логістикою і дозаправленням літака. За словами Кулеби, "там мільйон проблем, які треба вирішити для того, щоб літак міг безпечно піднятися в небо".
На перший рейс більшість українців не встигли
Коли евакуювали перших 8 українців, інші громадяни фізично не могли дістатися до аеропорту. Затримуватись літак не міг, інакше б він не вилетів взагалі.
Україна не платила за рейс
До речі, Україна не платила за перший евакуаційний рейс. За словами Кулеби, влада знайшла приватний літак, який був в аеропорту Кабула. Власники проявили розуміння і взаємодіяли з українським урядом. Кулеба підсумував, що це відбулося менш ніж за 24 години.
Що відбувається в Афганістані
- Коли США почали виводити своїх військових, таліби захоплювали міста.
- Вже 15 серпня 2021 року терористи взяли під контроль столицю Кабул. Влада здала місто мирно.
- Іноземців евакуюють з Афганістану.
- Раніше бойовики вдавались до особливо жорстоких покарань, тому люди в Афганістані перелякані.
- Самі таліби кажуть, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Терористи оголосили загальну амністію для всіх урядовців.