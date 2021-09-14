"Там налякані до смерті": у Конгресі розпитали Блінкена щодо намірів підтримувати Україну

Держсекретар США Тоні Блінкен 13 вересня виступив перед Палатою представників Конгресу. Він пояснював політику Білого дому щодо виводу військ з Афганістану.

Серед іншого Блінкен згадав і про Україну. Він відповів на запитання щодо виконання зобов'язань США перед союзниками.

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США виконають зобов'язання перед Україною

Вашингтон має намір повною мірою виконати зобов'язання перед Україною у сфері безпеки. Про це 13 вересня заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Він виступав на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу США (трансляцію вів канал C-SPAN, який традиційно показує урядові заходи).

Головною темою доповіді були проблеми, які виникли через виведення американських військ з Афганістану. Утім, згадали у розмові й про Україну

"Там люди налякані до смерті"

Як зауважили в "РБК-Україна", конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік запитав у представника Держдепу:

Чи має намір адміністрація Джо Байдена зробити все можливе для підтримки "друзів в Україні у випадку російської агресії і друзів на Тайвані за умови китайської агресії".

У Daily Caller уточнили, що Фіцпатрік був доволі акцентованим у висловлюваннях:

Він, мовляв, щойно повернувся з України, а згодом поїде до Тайваню, і люди "там налякані до смерті" виходом США з Афганістану та "сумнівається у готовності" американців підтримувати Київ.

На все це відповідь Ентоні Блінкена була такою:

Абсолютно точно. Ми виконаємо наші зобов'язання. Ми виконаємо наші зобов'язання перед Тайванем, відповідно до закону про відносини з Тайванем. Ми виконаємо зобов'язання перед Україною.

"Враховуючи й ті, які президент США Джо Байден і Президент України Володимир Зеленський обговорювали близько двох тижнів тому", – уточнив при цьому державний секретар.

До слова, останнім часом в Україні все частіше лунають заклики до США активніше залучатися до переговорів із Росією по Донбасу. І Білий дім, начебто, не проти.

Щодо, власне, Афганістану, як пише "Радіо Свобода", Блінкен наголосив на тому, про що у Білому домі вже мовилося й раніше: