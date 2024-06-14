Там понад 20 людей: росіяни обстріляли соціальний автобус на Сумщині

Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні. Цього разу ворог обстріляв соціальний автобус у Сумській області.

Росія продовжує тероризувати мирне населення Сумщини. Зранку 14 червня росіяни застосували FPV-дрон по соціальному автобусі у Есманській громаді Шосткинського району.

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Є поранені

В автобусі перебувало понад 20 людей. За попередньою інформацією, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу.

Всіх пасажирів автобуса евакуювали. Наслідки уточнюються.

У Сумській ОВА закликали скористатись можливістю евакуації у більш безпечні місця.

Росіяни вже не вперше атакують автобуси