Вдова заперечує: адвокатка Тандира, що збив вояка, каже про перерахунок грошей дружині загиблого

Ексголову Макарівського райсуду Олексія Тандира обвинувачують у смерті бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Адвокати судді заявили про перерахунок грошей дружині загиблого військового. Водночас вдова це заперечила.

У ніч з 25 на 26 травня на блокпосту в Київській області сталася ДТП за участі Тандира, внаслідок якої загинув 23-річний нацгвардієць. Після того суддя неодноразово говорив про наміри допомогти дружині вояка, яка залишилася сама з трьома дітьми. Однак чи дійсно він дотримався слова – не можна стверджувати достеменно.

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Гроші уже нібито на рахунках

Власне, адвокатка Олексія Тандира, Ірина Бовнегра, у коментарі журналістам сказала, що дружина судді начебто анонімно перекинула гроші вдові.

Олексій про це заявляв (про бажання допомогти грошима — 24 Канал). Вони (родина загиблого нацгвардійця – 24 Канал) ж казали, що вони без прізвищ. У них є квитанції, вони їх пред'являть. Щоб не було видно, що це від нього, щоб не перечислили назад. Наскільки мені відомо, не тільки дружині, а і родичами на картки, що були вказані.

Окрім того, Бовнегрі поставили запитання стовно того, чи є можливість, аби родина загиблого надала квитанцію про перерахунок грошей.

"Я запитаю, якщо вони захочуть, це буде пізніше, якщо вони забажають це, що відшкодування там здійснюється без будь-якого пред'явлення цивільного позову в подальшому судовому розгляді. А чи захочуть зараз оприлюднити, я запитаю, але зараз не знаю. Якщо постане в суді питання, або особисто потерпілі вимагатимуть підтвердження, то вони будуть надані", – відповіла захисниця.

Вдова заперечує переказ

Дружина загиблого військовослужбовця Анна Бондаренко спростувала інформацію про перерахунок їй фінансової допомоги від дружини судді Тандира.

Я відразу зателефонувала в банк, попросила, щоб перевірили, чи є якісь (нарахування – 24 канал). Хоча я ж сама бачу, бо ж на телефоні сповіщення. Ніяких великих переказів у мене на карту не було зараховано. Ні анонімних, ні від якихось фізичних осіб.

Також вдова констатувала, що їй телефонувала дружина Тандира, пропонувала зустрітися без адвокатів та надати фінансову допомогу. На це Анна відповідала їй, що не потребує грошей та хоче, аби просто-таки щодо Тандира суд ухвалив справедливий вирок.

"Ніяких зустрічей з вами у нас не буде без адвокатів і кошти мені ваші взагалі, в принципі, не потрібно. Мені потрібно, щоб ваш чоловік сидів. Все. Якби я навіть побачила, що якщо якісь кошти надійшли мені від цієї людини, я б в ту ж хвилину їх зняла, я б з Фінляндії прилетіла, але я б вернула їм чи їхнім адвокатом", – запевнила Бондаренко.

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Кому вірити?

Додамо, що 24 Канал місяць тому випустив розслідування про Тандира. У ньому, з-поміж іншого, йдеться про діяльність захисників судді, власне, Ірину Бовнегру та Олега Юрченка.

Зокрема, вони заявляли неодноразово під час судових засідань, що їхній підзахисний був за кермом тверезий. Однак згодом експертизи засвідчили, що це – неправда.

До того ж, як зазначав адвокат родини загиблого, замість сечі, намагаючись сфальсифікувати експертизу, Тандир здавав воду та слину.

Розслідування про Тандира: дивіться відео