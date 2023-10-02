В Україні на війні загинув громадянин Естонії з позивним "Стінгер"

На фронті в Україні загинув громадянин Естонії Танель Кріггуль. Його позивний – "Стінгер".

Танель Кріггуль приєднався до Інтернаціонального легіону. Про його смерть повідомили джерела у легіоні.

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Що відомо про загиблого бійця

Кріггуль допомагав Україні захиститися від агресії Росії. Він вступив до лав Інтернаціонального легіону у 2022 році.

Відомо, що чоловік служив та загинув в районі міста Лиман, що на Донеччині.

Будинок, де Кріггуль жив разом з товаришами по службі, зазнав атаки російського дрона. На жаль, від будівлі залишилися лише руїни.

Попередньо, загибель бійця сталася 30 вересня.

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