Тисячі льодовиків розтануть до кінця століття: 4 країнам загрожує серйозне підтоплення

До кінця століття понад 100 тисяч льодовиків можуть розтанути. Під загрозою затоплення опиняться близько 15 мільйонів людей, які живуть у 4 країнах.

Мільйони людей у всьому світі ризикують зіштовхнутися з масовими повенями через танення льодовиків. Насамперед постраждати можуть жителі Індії, Пакистану, Перу та Китаю. До такого висновку дійшли науковці з Університету Ньюкасла у Великій Британії.

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До кінця століття розтануть сотні тисяч льодовиків

Підвищення температури спричинило швидше танення льодовиків, ніж це відбувалося раніше. Тому, згідно з новими дослідженнями вчених, до кінця 21 століття близько половини з 215 тисяч льодовиків розтануть. Це спричинить масштабні повені та руйнування.

Науковці стверджують, що території, на яких проживають нині близько 15 мільйонів людей, може затопити. Пакистан і Китай перебувають у найбільшій зоні ризику масового затоплення.

Нині у Пакистані понад 2,1 мільйона людей живуть у безпосередній близькості від льодовикових озер, які може прорвати. У Китаї загроза для людей менша – постраждати можуть близько 1 мільйона. Проте льодовикові озера Китаю більші та численніші, що може завдати сильнішої шкоди саме інфраструктурі.

Перу та Індія у цьому рейтингу загроз обіймають відповідно третє й четверте місце.

Чи можливо передбачити загрозу затоплення

Точно передбачити, коли льодовикові озера розтануть й спричинять масові повені, важко. Хоча вчені проводять досить багато експериментів, аби попередити про загрозу завчасно. Зараз проходить перше глобальне дослідження, яке враховує не лише фізичні умови, але й суспільний вплив на танення льодовикових озер.

Повені, пов’язані з проривом льодовикових озер, часто відбуваються й без попередження. Під час такої катастрофи шлях руйнування може тягнутися більше ніж на 100 кілометрів.

Останнім часом "гарячою точкою" для дослідження потенційної загрози затоплення стали Гімалаї та Анди. Лише за останні 20 років кількість льодовикових озер у горах Південної Америки зросла на 93 відсотки, водночас в Азії – лише на 37.

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