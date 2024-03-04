Дуже смішна відмазка: росіяни пояснили, чому танк "Армата" не з'явиться на фронті

Окупанти позиціювали танки "Армата" як диво-зброю. Втім, 4 березня офіційно визнали, що ця зброя не з'явиться у війні проти України. Чому так – розповість 24 Канал.

Торік активно обговорювали, чому танк Т-14 "Армата" досі не був на полі бою. Слід розуміти, що цей танк заглух на параді, а деякі його деталі, ймовірно, зробили з картону.

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Чому танк "Армата" не буде воювати проти України: названо причину

"Армата" загалом дорогувата. За своїм функціоналом, вона, звісно, набагато перевершує наявні танки, але занадто дорога, тому її зараз армія навряд чи буде використовувати. Простіше їм купити ті ж Т-90-ті,

– заявив генеральний директор держкорпорації "Ростех" Сєрґєй Чємєзов.

Далі він пояснив, що йдеться тільки про війну в Україні, а загалом "Армата" нібито стоїть на озброєнні російської армії. Але інші фрази Чємєзова вщент розбивають упевненість окупантів у "величі російської зброї".

"Зараз потрібні гроші для того, щоб створити нові танки, нові озброєння, більш, можливо, дешеві. Тому, якщо є можливість купити дешевші, чому ні", – сказав він.

Тобто окупантам бракує коштів на оборонно-промисловий комплекс, а диво-танк виявився нікому не потрібним. Час від часу пропаганда твердить, що "Армата" вбиває українців, але це відбувається в тій же паралельній реальності, де росіяни збивають ще не поставлені F-16. У вересні 2023 року Кирило Буданов повідомив, що росіяни жодного разу не використали "Армату" на фронті.

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Що відомо про танк Т-14 "Армата"