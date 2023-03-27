Найбільш технічно досконалий танк: військовий експерт назвав переваги Challenger 2
Україна отримає від Великої Британії 14 Challenger 2. Це, фактично, найдосконаліший танк, який зараз є на озброєнні в міжнародних партнерів.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, Challenger 2 – єдиний сучасний поширений танк в міжнародних партнерів України, який розробили вже після закінчення Холодної війни – у 1990-х роках.
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Challenger 2 – технічно найдосконаліший танк
Як зазначив Нарожний, можна дуже довго розповідати про переваги танків Challenger 2. До прикладу, в Leopard 2 та Abrams наявна гладкоствольна гармата, а в "британців" – нарізна. В разі пострілу з останньої снаряд підкручується та вилітає.
Нарізна гармата дає значно більшу швидкість пострілу і кращу точність. Однак ресурс її дещо менший, ніж у гладкоствольної.
Нам головне точність, а не кількість. Це ж не кулемет. З цієї точки зору нарізна гармата Challenger 2 – це технічна досконалість. Це – найсучасніший танк,
– зауважив Нарожний.
Крім того, у Challenger 2 встановлена композитна багатошарова броня. Перед цього танку може витримати низку прямих пострілів з гармати ворожого танку. Звісно, їх реально уразити, але захист на Challenger 2 – надзвичайно якісний.
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Також всередині встановлені спеціальні "протиуламкові мати", які захищають екіпаж від ураження осколками. А боєкомплект спеціально розташований у задній частині танку. Це підвищує шанси виживання екіпажу в разі попадання.
В Challenger 2 боєкомплект розташований у відділенні позаду башти. Якщо влучить, то він вибухне, але шанси вижити в екіпажу значно вищі, ніж у радянських танках,
– наголосив Нарожний.
Українські військові завершили навчання на Challenger 2
- Упродовж кількох тижнів українські військові освоювали танки Challenger 2 у Великій Британії. Нещодавно ЗМІ повідомили, що відповідне навчання вже завершили.
- Як повідомили у виданні The Guardian, Збройні Сили планують використовувати ці танки у контрнаступі, який зараз активно готується.
- Також міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наголосив, що українські військові надихали всіх своєю рішучістю під час навчань. Він підкреслив, що Лондон підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно.