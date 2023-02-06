Перший танк Leopard 2 від Канади для України вже прибув до Польщі
Джерело:Аніта Ананд
Перший "Леопард", який Канада передала Україні, вже прибув до Польщі. Загалом Оттава планує відправити чотири таких танки.
Про прибуття Leopard 2 до Польщі повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. Також вона показала відповідне фото, інформує 24 Канал.
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Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми подарували Україні, прибув до Польщі,
– зазначила Ананд.
Також очільниця Міноборони додала, що союзники вже найближчим часом навчатимуть Збройні Сили України користуватися цією технікою. Зауважимо, що "Леопард" відправили з Канади до Польщі 4 лютого.
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Україна отримає "Леопарди": останні новини
- Нещодавно Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські воїни розпочнуть навчання на танках Leopard 2 вже 6 лютого.
- Німеччина погодилася надати нашій державі також Leopard 1. Компанії Rheinmetall і FFG можуть відремонтувати значну частину наявних у них танків і надати їх Україні. Сумарно в обох компаній є 187 танків Leopard 1.
- У Португалії також заявили, що нададуть України "Леопарди". Зокрема, планують відправити 4 танки.
- Зауважимо, що до "танкової коаліції" вже долучилися щонайменше 12 держав. Україна отримає Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.