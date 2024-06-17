Українські воїни затрофеїли російський "танк-сарай" разом з екіпажем

Військові 22-ї ОМБр на Бахмутському напрямку захопили так званий "танк-сарай" росіян, перероблений з радянського танка старого зразка. Екіпаж ерзац-машини також здався у полон.

Українські захисники затрофеїли російський танк Т-62 з навареною зверху конструкцією з металевих листів поблизу Кліщіївки. Екіпаж "танка-сарая" також здався у полон нашим військовим.

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Дезорієнтували та захопили

Пресофіцер 22-ї окремої механізованої бригади Віталій Соколенко в коментарі УП розповів, що близько 4 ранку наші піхотинці отримали команду зайти в певну точку, де вже був зупинений російський танк.

Його вдалося зупинити завдяки арті та нашому підрозділу безпілотних систем – вони ганяли його вночі, дезорієнтувавши. Тобто танк був уражений і дезорієнтований,

– говорить Соколенко.

Також наші піхотинці полонили двох членів екіпажу броньовика. Один хотів себе підірвати гранатою, але його вдалося переконати жити та здатися в полон. Третього росіянина, який вискочив і втік, взяли в полон сусіди бригади.

Навіщо росіяни зводять "сараї" на своїх танках