Українські воїни затрофеїли російський "танк-сарай" разом з екіпажем
Джерело:22 ОМБр
Військові 22-ї ОМБр на Бахмутському напрямку захопили так званий "танк-сарай" росіян, перероблений з радянського танка старого зразка. Екіпаж ерзац-машини також здався у полон.
Українські захисники затрофеїли російський танк Т-62 з навареною зверху конструкцією з металевих листів поблизу Кліщіївки. Екіпаж "танка-сарая" також здався у полон нашим військовим.
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Дезорієнтували та захопили
Пресофіцер 22-ї окремої механізованої бригади Віталій Соколенко в коментарі УП розповів, що близько 4 ранку наші піхотинці отримали команду зайти в певну точку, де вже був зупинений російський танк.
Його вдалося зупинити завдяки арті та нашому підрозділу безпілотних систем – вони ганяли його вночі, дезорієнтувавши. Тобто танк був уражений і дезорієнтований,
– говорить Соколенко.
Також наші піхотинці полонили двох членів екіпажу броньовика. Один хотів себе підірвати гранатою, але його вдалося переконати жити та здатися в полон. Третього росіянина, який вискочив і втік, взяли в полон сусіди бригади.
Навіщо росіяни зводять "сараї" на своїх танках
- Росія перекидає ближче до лінії фронту ешелони танків Т-62. Вони не нові, але, як видно з кадрів, які попали в соцмережі, на верхівці техніки є навіси, що передбачені для захисту від українських безпілотників.
- Військові експерти повідомляють, що зараз росіяни використовують будь-яку зброю та техніку через їх нестачу. Ворог вимушений залучити ці старі танки, які вже не можуть використовуватись за призначенням.
- 21 травня у Національній гвардії України поділилися кадрами знищення подібного "танка-сарая" загарбників. Там жартома назвали техніку "черговим дивом" російської армії. Знищили його на Лиманському напрямку.