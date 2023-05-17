Вже не гойда: як "танк ЗСУ" під Бєлгородом змусив Росію запанікувати

Російські ЗМІ поширюють інформацію про "появу" української військової техніки біля Волоконовського району Бєлгородської області. Через це в медійному просторі країни-агресора з'являються панічні настрої.

Ворожі медіа звинуватили Україну в нібито танковому обстрілі Бєлгородської області. Інформація про це з'явилася 17 травня, передає 24 Канал.

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Що могло статися на кордоні України та Росії

За даними ЗМІ держави-терориста, ЗСУ "обстріляли" з танку російську територію під Бєлгородом. Вони повідомили, що у середу бронетехніка випустила 12 снарядів 125-міліметрового калібру.

Техніка нібито обстріляла південні околиці хутора під назвою Старий. А сам танк ймовірно був помічений біля українського села Бударки. З російської версії виходить, що наші захисники не перетинали кордон Росії. Також заявляється про відсутність загиблих та поранених людей. Зруйновані об'єкти теж відсутні.

Чим ЗСУ "здивували" росіян

Проте танковий екіпаж зміг налякати населення сусідньої країни-агресорки. Росіяни здивовані, що українці підібралися так близько до їхніх кордонів.

В істеричних повідомленнях підкреслюється, що така ситуація сталася вперше. Раніше техніка ЗСУ не перебувала настільки близько до держкордону, бо українські воїни остерігались застосування окупантами протитанкового озброєння.

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