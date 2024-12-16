Майстерна дурість: Андрющенко сказав, як потоплення танкера відобразилось на фронті для росіян

У неділю, 15 грудня, у Керченській протоці під час шторму затонули два російські танкери – "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". У цих суден є конструкційна особливість: коли вони опиняються поміж двох великих хвиль, то ламаються навпіл.

Окупанти не зможуть врятувати свої танкери. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що судна мали дійти до порту Бердянська або Маріуполя, щоб злити мазут, який мав використовуватись безпосередньо на лінії фронту.

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"Мазутом там заправляють військові судна, щоб здешевити та не заправляти їх дизелем. Чи принаймні розбавляють. Мені здається, так само можна заправляти мазутом, який вони привозили, і бронетехніку, яка воює на фронті. Тому зрозуміло, куди вони мали дійти", – сказав він.

Про що свідчить потоплення танкера

Петро Андрющенко підкреслив, що плани росіян не здійснились. Ці танкери раніше перевозили нафтопродукти на окуповані території, у Ростов-на-Дону, в Єйськ. Те, що ворог дозволив вийти суднам у море під час такого шторму – це велика дурість.

Мені здається, це говорить про командування. Вийти у море у такий шторм – це одне. Це ще якість капітана, який мав ці судна проводити. Тому що так підставити – це велика "майстерність",

– зазначив він.

Нагадаємо, 15 грудня два російські танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" потонули через шторм. Вони перевозили по 4 тисячі тонн мазуту. У ВМС заявили, що Росія вчергове завдала значної шкоди екосистемам Азово-Чорноморського регіону та тимчасово окупованого Криму. Greenpeace вже звинуватила росіян у техногенній катастрофі. Відомо, що загинула щонайменше одна людина – член екіпажу "Волгонефть-212". Крім того, через шторм у Ялтинській бухті міг постраждати плавучий кран.