Чи надасть Франція танки Leclerc Україні: військовий експерт оцінив ймовірність

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає, що може надати Збройним Силам України танки Leclerc. Однак Києву поки що радіти зарано.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Михайло Жирохов. Він нагадав, що Франція вже назвала умови для передачі Україні танків Leclerc.

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Серед головних вимог президента Франції Еммануеля Макрона – те, що такий крок Парижа не має стати причиною ескалації.

"Надання Україні Leclerc – поки лише розмови"

Як зазначив Жирохов, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Франція дуже обережно ставиться до постачання зброї Києву. За його словами, зброя від Франції надходила або через комерційні фірми, або на певних умовах.

Це пов'язано з тим, що внутрішньополітична ситуація у Франції дуже нестабільна. Там є великий проросійський вплив на політиків, через що французи дуже обережно передають зброю,

– сказав військовий експерт.

Жирохов вважає, що попри заяви Макрона, Париж навряд чи зважиться надати Україні танки Leclerc.

"Про Leclerc це поки що лише розмови. Я не думаю, що це перейде до практичних дій", – зазначив військовий експерт.

Михайло Жирохов припустив, чи отримає Україна танки Leclerc: дивіться відео

Чому союзники не поспішають надавати танки Україні

На Заході загалом зволікають з наданням танків Україні. Союзники пояснюють це нібито тим, що така техніка потребує специфічного технічного обслуговування, з чим у Києва можуть виникнути труднощі. Військовий експерт переконаний, що причина також полягає у комерційних інтересах певних промисловців.

Ця війна для західного промислового комплексу – така собі рекламна вітрина. Нікому з виробників зброї не хочеться, щоб були кадри згорілих танків Leclerc або Leopard. Адже це буде антирекламою,

– сказав Жирохов.

Він додав, що карди техніки у поганому стані на полі бою можуть відштовхнути майбутніх покупців, які захочуть придбати такі танки вже після війни в Україні.

"Тому поки на Заході не будуть впевнені, що українські військові зможуть таке озброєння обслуговувати і найголовніше – використовувати на полі бою, вони не дуже охоче йдуть на надання такої високотехнологічної техніки", – зазначив військовий експерт.

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