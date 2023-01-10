Танки Leopard 2 для України: у Польщі відбулося засідання Ради нацбезпеки

У Польщі 9 січня відбулося засідання Ради нацбезпеки. Його провів президент Анджей Дуда.

Раніше анонсували, що під час засідання Ради нацбезпеки обговорюватимуть поточну ситуацію з безпеки та політику Альянсу. Деталі розповів Павло Шрот – голова канцелярії президента Польщі.

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На порядку денному – прохання України про постачання важких бойових машин західного виробництва, включаючи німецькі танки Leopard 2,

– заявив голова канцелярії президента Польщі.

Він додав, що Варшава ухвалить рішення про передачу Leopard 2, якщо ці постачання відбуватимуться у межах широкої коаліції.

Наразі Польща має понад 240 танків Leopard.

Що кажуть про танки Leopard у Німеччині

Офіційний Берлін наразі не планує передавати Україні Leopard. Відповідну заяву зробив офіційний речник уряду Німеччини. За його словами, "наразі Німеччина не має планів щодо відправлення танків Leopard 2 в Україну".