Україна невдовзі отримає перший батальйон Leopard 2: коли та скільки танків у ньому буде

Союзники готують до передачі Україні німецькі танки Leopard 2. Уже відомо, коли наше військо отримає перший батальйон бойових машин, якими знищуватиме окупантів.

Відразу ж обмовимося, що на передачу танків Leopard 2 нам доведеться ще зачекати. Не виключено, що до того моменту союзники ухвалять рішення і щодо передачі винищувачів та іншого не менш важливого для ЗСУ озброєння.

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Перший батальйон Leopard 2 буде навесні

Про це розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту до Варшави. Його він здійснив у середу 8 лютого. За словами очільника оборонного відомства, перший батальйон танків Leopard 2 Україні передадуть навесні 2023 року.

Ми могли б доставити принаймні один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року – можливо, трьох місяців – і тоді нам потрібно діяти якомога швидше,

– наголосив він.

Це означає, що нам слід очікувати приблизно до березня – квітня цього року. Пісторіус додав, що сам танковий батальйон налічуватиме близько 31 бойову машину.



Технічні характеристики танків Leopard 2 / Інфографіка 24 Каналу

Німеччина оголосила новий пакет допомоги

8 лютого стало відомо про черговий пакет військової допомоги від Німеччини. Як зазначає уряд країни, у переліку – різна зброя, включно з летальною. Тож наші військові отримають техніку, яка дозволить знищувати російських загарбників.

Що входить до нового пакета:

2 зенітні самохідні установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів (за весь час передали 32 установки);

5 автомобілів для прикордонників (за весь час – 120);

29 електрогенераторів (за весь час – 245);

6 вантажівок із гаковою системою завантаження (за весь час – 8);

6 мобільних антенних систем (за весь час – 16);

10 контейнерів.

Як зазначає Федеральний уряд Німеччини, з міркувань безпеки інформацію про способи транспортування зброї тримають у таємниці. Це ж стосується відомостей про терміни доставки.

Нагадаємо, що напередодні Німеччина схвалила рішення про передачу нашій державі 178 танків Leopard 1. За наявною інформацією, до літа ми отримаємо 20 – 25 машин, а до кінця року – близько 80. А вже упродовж 2024 року нам передадуть ще понад 100 цих танків.