На Німеччину буде тиснути 2 фактори, – експерт сказав, чи надасть Шольц танки Україні

Уже кілька країн заявили про готовність передати Україні танки Leopard 2, але потрібна згода Німеччини як країни-виробника. Ухваленню Берліном відповідного рішення можуть посприяти 2 фактори.

Про це 24 Каналу сказав головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він переконаний, що Німеччина все ж надасть Україні все необхідне озброєння.

Варте уваги Запаси Leopard у Європі є: скільки ще країн мають необхідні для ЗСУ танки

Які фактори вплинуть на Німеччину

Ус зазначив, що вже є приклад отримання від Франції важких бронетранспортерів, після чого США одразу ж заявили про намір надати нам бойові машини піхоти Bradley. Німеччина зі свого боку теж відреагувала, анонсувавши передачу своїх важких бронетранспортерів Marder.

Я так розумію, що на Німеччину також буде тиснути 2 фактори,

– заявив експерт.

По-перше, наголосив він, те, що інші країни постачанням Україні свого озброєння рекламують його. Тобто, німці втрачають можливість прорекламувати свої танки Leopard.

Ус назвав фактори, які вплинуть на Німеччину для надання Україні танків Leopard: дивіться відео

А другим фактором, за словами Уса, є економічна залежність від Росії, яка уже зараз почала зменшуватися. Чим менше Німеччина економічно залежить від країни-агресорки – тим більше у неї буде бажання давати Україні зброю, тобто між цим є прямий зв'язок.

Головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень переконаний, що Німеччина все ж надасть Україні все необхідне озброєння. І це питання не років, а 2 – 3 місяців.

Україна отримає танки Leopard: що відомо

11 січня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв Україні роту танків Leopard. Глава держави подякував президенту Польщі. Він сподівається, що інші країни не будуть відкладати з рішенням.

Німеччина не виключає постачання Україні танків Leopard із Польщі. Однак, як заявила речниця уряду ФРН Крістіан Хоффманн, поки що країна не отримала офіційного запиту від Варшави.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що вже 5 країн готові передати Збройним Силам України ці танки. Наша держава перебуває за півкроку до вирішення теми постачання Leopard.