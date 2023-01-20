Штайнмаєр заступився за "обережний підхід" Шольца до постачання зброї Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує гальмувати процес передачі танків Leopard. Штайнмаєр вирішив заступитися за нього та підтримати "обережний підхід".

На думку федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, лінія уряду Німеччини щодо постачання важкого озброєння Україні правильна. І це попри те, що низка країн щоденно тиснуть на Берлін і закликають дати нарешті зелене світло з Leopard.

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Теж боїться загострення конфлікту

На його думку, кожен відповідальний політик повинен міркувати з оглядом на можливий розвиток подій. Мовляв, він повинен спитати у себе "коли та за яких обставин конфлікт може різко загостритися".

Це слід враховувати, а також оцінку впливу ціни відсутності підтримки,

– сказав Штайнмаєр.

Він додав, що Німеччина "суттєво та постійно" підтримує Україну. Водночас він розкритикував політику Берліну щодо Росії перед самим повномасштабним вторгненням.

На його думку, помилковим рішенням було невизнання цього на ранньому етапі. Адже стало зрозуміло, що Путін "переглянув свій погляд на світ". І що задля досягнення своїх імперських цілей він здатний ризикнути політичним, соціальним, а також економічним розвалом Росії.

Штайнмаєр підкреслив, що оголошення Путіним Заходу своїм ворогом – те, з чого всім слід робити висновки.

На Німеччину тисне весь світ

Але почнімо, так би мовити, з кінця. На жаль, під час "Рамштайну" не вдалося схвалити рішення щодо передачі Україні танків Leopard, а також американських Abrams.

Водночас німці вже вийшли на протест. Під час нього вони вимагали від влади країни передати Україні танки, які б допомогли пришвидшити перемогу нашої держави.

Тим часом у Німеччині заявили, що "готові діяти швидко". Але зроблять це лише за умови досягнення консенсусу, пов'язаного з Leopard.

Якщо говорити не лише про танки, то хороші новини з Берліна на нас таки очікують. У Німеччині анонсували весняний пакет військової допомоги Україні. Його оцінюють в 1 мільярд євро.

Нагадаємо, що потужний пакет військової допомоги Україні ухвалили також США. Його сукупна вартість 2,5 мільярда доларів. Про це стало відомо перед початком зустрічі у рамках "Рамштайну".