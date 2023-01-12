Ми почали отримувати найкращу техніку для наступу, – полковник ЗСУ

Захід активізував постачання зброї та техніки до України. Ба більше Україна ймовірно зможе розраховувати на отримання тієї кількість техніки, про яку заявляв Валерій Залужний.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Рота танків, яку передасть Польща, допоможе в одному з точкових проривів, наприклад, у виході в сторону Кремінної чи Сватового, підкреслив експерт.

До теми Питання вирішено, важливо тільки коли, – експерт про передачу танків Leopard

11 січня 2023 року стало відомо про передачу Україні роти танків Leopard від Польщі. Імовірно, мовиться про 14 одиниць техніки.

Танки та БМП працюватимуть в парі

За словами Світлана, про майбутню передачу танків Leopard було зрозуміло ще минулого року, коли заявили про надання Україні БМП Bradley та Marder. Адже танк розкриває свої можливості в наступі, коли з ним у парі йдуть БМП.

Полковник зауважив, що Україні передають БМП, оснащені кулеметами, далекомірами, ракетами тощо.

Світан зазначив, що оптимальною парою для БМП Bradley є танки Abrams, однак вони будуть гарно працювати і з танком Leopard.

Їх свого часу і створювали в парі, аби вони одне одного доповнювали. Тобто танк виконує певне завдання по прориву, по знищенню противника на проході, а БМП його прикриває з повітря, вражаючи вже дрібні точки ворога. Це його броньовий кулак,

– додав Світан.

Світан про передачу Україні важкої техніки: дивитись відео

Тепер справа за кількістю

За словами полковника, для тієї кількості танків, які передають Україні, необхідні БМП. В Україні нині є і танки, і БМП, їх можна скомпонувати.

Про кількість, яка необхідна для стратегічного прориву Україні минулого року говорив генерал Залужний. Це близько 300 танків, отже таких рот треба близько 30. І близько 700 броньованих машин. Нам зараз передають 70, отже в 10 разів більше потрібно. І близько 500 стволів артилерії,

– підкреслив Світан.

Військовий експерт зазначив, аби передати Leopard полякам необхідно було отримати дозвіл Німеччини, оскільки вона є виробником. Якщо дозвіл уже є, далі мова буде не про нову номенклатуру, а про кількість техніки.

Світан повідомив, що в Європі танки Leopard є, ремонт танків налагоджений.

"Цей танк Leopard 2 стоїть в лінійці, напевно, найкращих світових танків. Це танки четвертого покоління. До цього покоління також входять Abrams, американські Challenger 2, ізраїльська "Меркава", південнокорейський танк К2. Ми нині почали отримувати, певно, найкращу техніку для наступу", – повідомив Світан.

Головне – почати

Військовий зауважив, що 300 танків, кількість про яку говорив Головнокомандувач Залужний, є у Європі, навіть не враховуючи США.

Можна підіймати зі зберігання і передавати нам навіть Leopard 1, це приблизно такі ж танки як Т-72, якими ми зараз користуємося,

– додав мовець.

Він припускає, що ту кількість, про яку говорив Залужний, Україна все ж отримає. Це запустить і європейський оборонпром, який зможе до того ж заробити.

"Врешті-решт ми всю цю війну оплатимо з російських грошей, це всі прекрасно розуміють, тому тут головне почати", – підкреслив полковник.

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